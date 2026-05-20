ยังไม่พบช้างป่าบาดเจ็บ หลังเก๋งพุ่งชนช้างป่ากลางถนนสายกลางดึก

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่ระดมกำลังติดตามช้างป่า หลังถูกเก๋งชน เบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยบาดเจ็บหรือหยดเลือดของช้าง ด้าน “สุชาติ ชมกลิ่น” กำชับดูแลความปลอดภัยประชาชนควบคู่การอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างยั่งยืน
}จากกรณีรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรี พุ่งชนช้างป่าอย่างรุนแรงจนเกิดเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งคัน บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 323 พื้นที่บ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 รายนั้น
ล่าสุด วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานด่วนจากนายสุทธิชัย โผภูเขียว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นขณะมีช้างป่าจำนวน 3 ตัว กำลังเดินข้ามถนน และรถยนต์เก๋งคันเกิดเหตุได้พุ่งชนช้างป่าตัวที่ 2 อย่างแรง จนรถเสียหลักและเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ นายชูเกียรติ จงเจริญ อายุ 70 ปี ซึ่งนั่งเบาะหน้าซ้าย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก 2 ราย คือ นายศุภณัฏฐ์ นิรมิตวสุ อายุ 74 ปี ผู้นั่งเบาะหลัง และนายชาญ เหลืองสะอาด อายุ 64 ปี คนขับรถ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วน
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้ประสานกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี เข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่ทันทีตลอดทั้งคืน เพื่อเฝ้าระวังช้างป่าที่อาจยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ และป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกับผู้ใช้รถใช้ถนน
ทั้งนี้ นายสุทธิชัย โผภูเขียว ได้นำชุดผลักดันช้างป่าลงพื้นที่ติดตามช้างทั้ง 3 ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพบรอยตีนและกองมูลใหม่ของช้าง เดินต่อเนื่องจากจุดเกิดเหตุเข้าไปในพื้นที่โรงงานเอกชนแห่งหนึ่ง ก่อนเคลื่อนตัวออกทางทิศเหนือผ่านกำแพงปูน และพบร่องรอยล่าสุดบริเวณไร่มันสำปะหลัง มุ่งหน้าไปยังพื้นที่สนามกอล์ฟในท้องที่บ้านเขาพุล้อม หมู่ 12 ต.วังด้ง
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเส้นทางเดินของช้างป่าอย่างละเอียดในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยังไม่พบร่องรอยบาดแผล หรือหยดเลือดของช้างป่าแต่อย่างใด แต่ยังคงจัดกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อประเมินอาการและเฝ้าระวังสถานการณ์
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับช้างป่าอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน ส่วนแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบอีกครั้งต่อไป.