ระยอง - ล้งส่งจีนซื้อไม่อั้นทุเรียนหมอนทองGI และทุเรียนเกรดพรีเมียมถุงแดงระยอง หลังมั่นใจในคุณภาพ ซ้ำให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด ผู้ว่าฯ ระยองนำหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามซื้อขาย
เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการตกลงซื้อขายทุเรียนหมอนทอง GI ระยอง และทุเรียนเกรดพรีเมียมถุงแดง (Magic Growth) ของนายวิหาญ สุวรรณราย เกษตรกรสมาชิกทุเรียนแปลงใหญ่ตำบลตะพง และนายพิชัย สกุลเชื้อ สวนกอบชัย ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง กับล้งรับซื้อส่งประเทศจีน โดยบริษัท รอยัล ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วม
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ยังได้ตัดทุเรียนเกรดพรีเมียมที่ห่อถุงแดง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพเมืองระยอง ภายใต้โครงการ 'ผู้ว่า..การันตีทุเรียนดีเมืองระยอง ประจำปี 2569'
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เผยว่าในปีนี้ จ.ระยอง ได้ยกระดับทุเรียนระยองให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดทุเรียนที่มีคุณภาพสูง และยกระดับราคาให้มีมูลค่าสูงขึ้นภายใต้เกณฑ์ 3 ด้าน คือ ความสุกพอดี มีต้องปลอดภัย และผลักดันขึ้นทะเบียน GI ทุเรียนหมอนทองระยอง สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจะเป็นทุเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และด้วยสภาพภูมิประเทศที่ใกล้ทะเล ดินมีแร่ธาตุสูง ยิ่งทำให้รสชาติหวานละมุน เนื้อเนียนละเอียด
นอกจากนี้ยังได้ยกระดับทุเรียนหมอนทองระยอง ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรห่อถุงแดง เพื่อทำให้เป็นทุเรียนเกรดพรีเมียม เนื่องจากการห่อด้วยถุงแดง จะทำให้ทุเรียนผิวสวย เปลือกบาง เนื้อละเอียด แห้ง รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้น และปลอดสารเคมีด้วย
" ปัจจุบัน ทุเรียนหมอนทองระยอง เป็นที่ชื่นชอบของชาวจีน โดยมีล้งมารับซื้อถึงสวนไม่อั้นและได้ราคาดีกว่าท้องตลาด จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่ชื่นชอบเสน่ห์ของทุเรียนให้เดินทางมาสัมผัสทุเรียนระยอง ซึ่งท่านจะได้รับประทานทุเรียนที่อร่อยที่สุด และได้รับความเป็นธรรมทั้งราคาและคุณภาพ" ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าว