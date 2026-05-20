คุมตัว “อำนาจ รื่นเริง” ฝากขังศาลชลบุรี หลังตรวจพบสารเสพติด เจ้าตัวขอโอกาสเริ่มต้นใหม่

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจศรีราชาคุมตัว อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกมวยสากลชื่อดัง ฝากขังศาลจังหวัดชลบุรี หลังผลตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย ขณะเจ้าตัวยอมรับผิด พร้อมเอ่ยปากขอโอกาสกลับตัวอีกครั้ง ยืนยันจะไม่หวนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีก
เวลา 09.00 น. วันนี้ ( 20 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวอำนาจ รื่นเริง อดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย และอดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวท 112 ปอนด์ ขึ้นรถเพื่อนำตัวส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดชลบุรี ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ครอบครัวของอดีตแชมป์โลกชื่อดัง ได้โพสต์คลิปพฤติกรรมขณะเสพยาและโวยวายกลางดึก จนถูกแชร์ในโลกออนไลน์และกลายเป็นกระแสที่สังคมติดตามอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 นายพิพัฒน์พล อัมพรเพชร์ ปลัดอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย พ.ต.ท.กิตติธรา แจ้มแจ้ง สวป.สภ.ศรีราชา พ.ต.ท.กิตติภัทร ดรุณพันธ์ สวป.ชส.สภ.ศรีราชา เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกำลังกองอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีราชา ร่วมกันเข้าจับกุมตัวนายอำนาจได้ภายในชุมชนเขาแตงอ่อน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก่อนนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งผลตรวจพบมีสารเสพติด
รายงานระบุว่า ก่อนหน้านี้นายอำนาจอยู่ระหว่างการคุมประพฤติ และมีหน้าที่ต้องรายงานตัวต่อศาลจังหวัดชลบุรี โดยที่ผ่านมาได้เข้ารายงานตัวแล้ว 2 ครั้ง แต่ภายหลังกลับมาก่อเหตุและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จนมีคลิปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งยังไม่ไปรายงานตัวตามกำหนด ทำให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เตรียมพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญา ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องรับโทษตามกระบวนการกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ระหว่างถูกควบคุมตัวขึ้นรถไปศาลจังหวัดชลบุรี นายอำนาจมีสีหน้าเรียบเฉย ไม่แสดงอาการเครียดหรือวิตกกังวล พร้อมกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “ผมจะขอโอกาสอีกหนึ่งรอบ กลับมารอบนี้ผมจะทำให้ดีกว่าเดิม จะไม่ทำตัวแย่ ๆ หรือนิสัยเดิม ๆ อีกแล้ว”