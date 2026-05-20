(คลิป)ตามไปพิสูจน์กันชัดๆ ทหารนำ“ลุงโยชน์”ลุยพื้นที่ชี้จุด ยันหลงเข้าไปเขตกัมพูชาจริง สยบลือถูกทหารเขมรลอบเข้ามาจับตัวในไทย

สุรินทร์ – ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ทภ.2 นำ "ลุงโยชน์" ลงพื้นที่ลุยชี้จุดหลงป่า ยืนยันหลงข้ามแดนเข้าไปเขตประเทศกัมพูชาจริงกว่า 1 กิโลเมตร สยบข่าวลือในโลกโซเชียล ถูกทหารเขมรลักลอบเข้าจับตัวในเขตประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานรายว่า ที่บริเวณช่องตาเล็ง ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.69 พ.อ.ธานินทร์ ดมหอม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) พร้อมด้วย พ.อ.นิติกร ศิริคำ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรอง กองทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นายโยชน์ สายน้อย ประชาชนชาวจ.สุรินทร์ ที่ประสบเหตุหลงข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อเข้าชี้จุดเกิดเหตุ และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงจุดที่หลง
การลงพื้นที่ครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า นายโยชน์ถูกทหารฝ่ายกัมพูชาลักลอบเข้ามาจับกุมตัวในฝั่งประเทศไทย ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณชน ทางหน่วยงานทหารจึงได้เชิญ นายโยชน์ และบุตรชาย พร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมเดินเท้าพิสูจน์เส้นทางกว่า 5 กิโลเมตร ผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบาก จนถึงบริเวณ "ทุ่งดอกกระเจียว" ซึ่งนายโยชน์ ยอมรับว่าในวันเกิดเหตุได้เดินเก็บของป่าจนเพลิน ทำให้หลงเข้าไปในเขตแดนกัมพูชากว่า 1 กิโลเมตรจริง จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัว และได้รับการปล่อยตัวกลับไทยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 จากความร่วมมือประสานงานของกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา
ด้าน นายโยชน์ สายน้อย ได้เปิดใจว่า จากเดิมที่ยังมีความสงสัยในตำแหน่งที่ตนพลัดหลงเข้าไป ว่าอยู่ในพื้นที่ใดกันแน่ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้พามาดูหลักเขตแดน และแผนที่ประกอบกับลงดูสถานที่จริง ทำให้มั่นใจว่าตนเองเป็นฝ่ายเดินหลงเข้าไปจริง พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือ และฝากเตือนเพื่อนบ้านที่หาของป่าให้ระมัดระวัง การเข้าไปหาของป่า ใกล้แนวชายแดน และควรแจ้งผู้นำชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ทหารตามฐานปฏิบัติการทุกครั้งก่อนเข้าป่า เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจไม่โชคดีเหมือนกรณีของตน