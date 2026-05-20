xs
xsm
sm
md
lg

รู้ยัง? เครือข่ายน้ำเหนือกระทุ้ง "สุชาติ" สั่ง คพ.ย้ายจุดตรวจน้ำกกกลับที่เดิม หลังถอยห่างเขตแดนลึกร่วม 20 กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงราย – หวั่นมีการแถที่มาสารพิษ-โลหะหนักปนเปื้อนน้ำกก..เครือข่ายน้ำเหนือ กระทุ้ง “รมต.สุชาติ” จี้สั่งการ คพ.ย้ายจุดตรวจคุณภาพน้ำกกกลับที่เดิม หลังถอยห่างเขตแดนไทย-เมียนมา เข้ามาลึกร่วม 20 กม.ถึงสะพานท่าตอน พร้อมเพิ่มจุดตรวจให้ครอบคลุมถึงลุ่มน้ำโขงชายแดนไทย-ลาว ด้วย


วันนี้ (20 พ.ค.) ดร.สืบสกุล กิจนุกรณ์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง ได้แถลงการณ์ไปถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกร้องให้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ปรับวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกก ซึ่งไหลมาจากเหมืองแร่ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ผ่าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย

โดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษ ให้กลับไปตรวจคุณภาพน้ำและตะกอนดิน ณ จุดเดิม หลังย้ายจุดตรวจจุดแรกมาอยู่บริเวณสะพานท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย ลึกเข้ามาในเขตไทยถึง 15-20 กิโลเมตร

แถลงการณ์ระบุว่าข้อเสนอแนะต่อนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ข้อคือ
1. สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษกลับไปตรวจสารโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินจุดชายแดนบ้านแก่งตุ๋ม ซึ่งเคยเป็นจุดแรกหรือเรียกเป็นรหัสว่าจุด KK01 เนื่องจากเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าสารโลหะหนักมาจากเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาจริง แต่กรมควบคุมมลพิษได้ตัดจุดตรวจนี้ออกไปและหันไปใช้จุดที่สะพานท่าตอนเป็นจุด KK01 แทน ตั้งแต่เดือน พ.ย.2568 ที่ผ่านมา อ้างว่ามีความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่ทั้งๆ ที่จุดดังกล่าวเป็นแผ่นดินไทยและเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ก็พร้อมอำนวยความสะดวกนำเจ้าหน้าที่เดินทางไปเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินอยู่แล้ว

2.สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษขยายจุดตรวจสารโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ชายแดนไทย-สปป.ลาว เพื่อให้มีข้อมูลครอบคลุมแม่น้ำโขงตลอดช่วงที่ไหลผ่านประเทศไทย

3. สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งรัดจัดหาน้ำให้ประชาชนจำนวน 11 หมู่บ้านเขต อ.แม่อาย เพราะ รมว.ได้รับปากประชาชนไว้เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2568 แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีบ่อบาดาลตามที่สัญญาเอาไว้แม้แต่บ่อเดียว


4. สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ให้กับพื้นที่เกษตรกรรมอย่างน้อย 130,000 ไร่ ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย เพื่อทดแทนการใช้แม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ที่ปนเปื้อนสารโลหะหนักในการเพาะปลูกข้าว กระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวาน ถั่วแระ ถั่วแขก กระเจี๊ยบเขียว มันฝรั่ง พืชผักสวนครัว ฯลฯ ซึ่งผลผลิตทั้งหมดถูกจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ

และ 5. สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำทบทวนโครงการศึกษาพื้นที่พรุหญ้าท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 40 ล้านบาท เนื่องจากเป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมจากนั้นให้ปรับใช้งบประมาณดังกล่าวไปเป็นการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ทั้งนี้หวังว่านายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่านายสุชาติเพิ่งเกิดกรณีวิวาทะกับผู้สื่อข่าว หลังซักถามเรื่องการตรวจสอบกรมควบคุมมลพิษ แต่ปรากฎว่าเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่และแสดงความไม่พอใจจนถึงขั้นเดินแหวกวงสัมภาษณ์ตรงเข้าหาผู้สื่อข่าวจี้ถามก่อนเดินชนไหล่และ “รู้จักกูน้อยเกินไป“

อย่างไรก็ตามต่อมานายสุชาติได้เดินไปยังห้องทำงานของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล และยกมือไหว้ขอโทษสื่ออาวุโสกรณีที่เดินชนไหล่และสบถถ้อยคำดังกล่าวใส่แล้ว.


รู้ยัง? เครือข่ายน้ำเหนือกระทุ้ง "สุชาติ" สั่ง คพ.ย้ายจุดตรวจน้ำกกกลับที่เดิม หลังถอยห่างเขตแดนลึกร่วม 20 กม.
รู้ยัง? เครือข่ายน้ำเหนือกระทุ้ง "สุชาติ" สั่ง คพ.ย้ายจุดตรวจน้ำกกกลับที่เดิม หลังถอยห่างเขตแดนลึกร่วม 20 กม.
รู้ยัง? เครือข่ายน้ำเหนือกระทุ้ง "สุชาติ" สั่ง คพ.ย้ายจุดตรวจน้ำกกกลับที่เดิม หลังถอยห่างเขตแดนลึกร่วม 20 กม.
รู้ยัง? เครือข่ายน้ำเหนือกระทุ้ง "สุชาติ" สั่ง คพ.ย้ายจุดตรวจน้ำกกกลับที่เดิม หลังถอยห่างเขตแดนลึกร่วม 20 กม.