รู้ยัง? เครือข่ายน้ำเหนือกระทุ้ง "สุชาติ" สั่ง คพ.ย้ายจุดตรวจน้ำกกกลับที่เดิม หลังถอยห่างเขตแดนลึกร่วม 20 กม.

เชียงราย – หวั่นมีการแถที่มาสารพิษ-โลหะหนักปนเปื้อนน้ำกก..เครือข่ายน้ำเหนือ กระทุ้ง “รมต.สุชาติ” จี้สั่งการ คพ.ย้ายจุดตรวจคุณภาพน้ำกกกลับที่เดิม หลังถอยห่างเขตแดนไทย-เมียนมา เข้ามาลึกร่วม 20 กม.ถึงสะพานท่าตอน พร้อมเพิ่มจุดตรวจให้ครอบคลุมถึงลุ่มน้ำโขงชายแดนไทย-ลาว ด้วย
วันนี้ (20 พ.ค.) ดร.สืบสกุล กิจนุกรณ์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกก สาย รวก โขง ได้แถลงการณ์ไปถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกร้องให้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ปรับวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกก ซึ่งไหลมาจากเหมืองแร่ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ผ่าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย
โดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษ ให้กลับไปตรวจคุณภาพน้ำและตะกอนดิน ณ จุดเดิม หลังย้ายจุดตรวจจุดแรกมาอยู่บริเวณสะพานท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย ลึกเข้ามาในเขตไทยถึง 15-20 กิโลเมตร
แถลงการณ์ระบุว่าข้อเสนอแนะต่อนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ข้อคือ
1. สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษกลับไปตรวจสารโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินจุดชายแดนบ้านแก่งตุ๋ม ซึ่งเคยเป็นจุดแรกหรือเรียกเป็นรหัสว่าจุด KK01 เนื่องจากเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าสารโลหะหนักมาจากเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาจริง แต่กรมควบคุมมลพิษได้ตัดจุดตรวจนี้ออกไปและหันไปใช้จุดที่สะพานท่าตอนเป็นจุด KK01 แทน ตั้งแต่เดือน พ.ย.2568 ที่ผ่านมา อ้างว่ามีความยากลำบากในการเข้าถึงพื้นที่ทั้งๆ ที่จุดดังกล่าวเป็นแผ่นดินไทยและเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ก็พร้อมอำนวยความสะดวกนำเจ้าหน้าที่เดินทางไปเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินอยู่แล้ว
2.สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษขยายจุดตรวจสารโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินแม่น้ำโขงที่ อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ชายแดนไทย-สปป.ลาว เพื่อให้มีข้อมูลครอบคลุมแม่น้ำโขงตลอดช่วงที่ไหลผ่านประเทศไทย
3. สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งรัดจัดหาน้ำให้ประชาชนจำนวน 11 หมู่บ้านเขต อ.แม่อาย เพราะ รมว.ได้รับปากประชาชนไว้เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2568 แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีบ่อบาดาลตามที่สัญญาเอาไว้แม้แต่บ่อเดียว
4. สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ให้กับพื้นที่เกษตรกรรมอย่างน้อย 130,000 ไร่ ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย เพื่อทดแทนการใช้แม่น้ำกก แม่น้ำสาย แม่น้ำรวก และแม่น้ำโขง ที่ปนเปื้อนสารโลหะหนักในการเพาะปลูกข้าว กระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวาน ถั่วแระ ถั่วแขก กระเจี๊ยบเขียว มันฝรั่ง พืชผักสวนครัว ฯลฯ ซึ่งผลผลิตทั้งหมดถูกจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
และ 5. สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำทบทวนโครงการศึกษาพื้นที่พรุหญ้าท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 40 ล้านบาท เนื่องจากเป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมจากนั้นให้ปรับใช้งบประมาณดังกล่าวไปเป็นการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ทั้งนี้หวังว่านายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะสร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่านายสุชาติเพิ่งเกิดกรณีวิวาทะกับผู้สื่อข่าว หลังซักถามเรื่องการตรวจสอบกรมควบคุมมลพิษ แต่ปรากฎว่าเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่และแสดงความไม่พอใจจนถึงขั้นเดินแหวกวงสัมภาษณ์ตรงเข้าหาผู้สื่อข่าวจี้ถามก่อนเดินชนไหล่และ “รู้จักกูน้อยเกินไป“
อย่างไรก็ตามต่อมานายสุชาติได้เดินไปยังห้องทำงานของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล และยกมือไหว้ขอโทษสื่ออาวุโสกรณีที่เดินชนไหล่และสบถถ้อยคำดังกล่าวใส่แล้ว.