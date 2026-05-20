เชียงใหม่เตรียมจัดงาน“ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ”สืบสานประเพณี“เตียวขึ้นดอย”ประจำปี69

เชียงใหม่ - เชียงใหม่เตรียมวจัดงาน “ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ”และสืบสานประเพณี“เตียวขึ้นดอย”เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569 ไฮไลต์สำคัญจัดขบวนอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ด้าน ตร.เตรียมพร้อมวางมาตรการเข้มดูแลอำนวยความสะดวก คาดประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานคับคั่ง
นายวัลลภ นามวงศ์พรหม ผู้แทนมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน “ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ” และสืบสานประเพณี “เตียวขึ้นดอย” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค.69 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยมีกิจกรรมสำคัญ ทั้งพิธีสมโภช อัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน รวมถึงขบวนแห่และพิธีถวายพระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งไฮไลต์สำคัญจะมีขึ้นในวันที่ 30 พ.ค.69 ซึ่งเป็นวันเดินขึ้นดอย โดยจะมีขบวนอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่เข้าร่วมจำนวนมาก
ด้านการบริหารจัดการจราจร พ.ต.อ.มนัสชัย อินทร์เถื่อน ผู้กำกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวด โดยช่วงเย็นจะมีการปิดกั้นและเคลียร์พื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงห้ามจอดรถตลอดแนวถนนห้วยแก้ว เพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเดินขึ้นดอยได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร อาสาจราจร และเจ้าหน้าที่ของวัดประจำจุดคัดกรอง
นอกจากนี้ได้เตรียมรถจักรยานยนต์ X-ADV สำหรับนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากดอยสุเทพไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว รวมถึงเข้มงวดการจอดรถฝ่าฝืน โดยจะมีการล็อกล้อ ออกใบสั่ง และยกรถทันทีหากจอดกีดขวางเส้นทางจราจร ทั้งนี้รถโรงทานและรถสนับสนุนกิจกรรมที่ประสงค์ขึ้นดอยสุเทพ จะต้องติดสติกเกอร์จากทางวัดและขึ้นพื้นที่ก่อนเวลา 17.00 น. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมงานจำนวนมากตลอดคืนวันเดินขึ้นดอย