ชลประทานเชียงใหม่ห่วงฝนต้นฤดูต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย70% เร่งกักเก็บน้ำเพิ่มรับมือเอลนีโญ พร้อมใช้AIช่วยจัดการ

เชียงใหม่ - ชลประทานเชียงใหม่ห่วงฝนต้นฤดูต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย70% แต่ปริมาณน้ำในอ่างต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม เร่งกักเก็บเพิ่มเติมรับสถานการณ์เอลนีโญ พร้อมนำเทคโนโลยี AIและดาวเทียมช่วยบริหารจัดการน้ำ
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ปริมาณฝนสะสมในจังหวัดเชียงใหม่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงและแหล่งน้ำสำคัญลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุม โดยชลประทานเชียงใหม่ได้เร่งกักเก็บน้ำในทุกพื้นที่ รวมถึงเก็บน้ำเหนือประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงเต็มความจุ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงฝนทิ้งช่วงและฤดูแล้ง
ขณะเดียวกันยังนำเทคโนโลยี AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำ รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนผ่านSMSและLINE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อภาคเกษตร ส่วนการขุดลอกและปรับปรุงท้องน้ำแม่น้ำปิง ส่งผลให้รองรับปริมาณน้ำได้เพิ่มจาก 450 เป็น 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งที่จุดวัด P.1 สะพานนวรัฐ ปรับจาก 3.70 เมตร เป็น 4.20 เมตร และคาดว่าน้ำหลากจะไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่เร็วขึ้นประมาณ 1 ชั่วโมง จากเดิมใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง