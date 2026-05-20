สลด! เก๋งชนช้างป่าสลักพระไฟลุกท่วม ดับ 1 เจ็บ 2 บนถนนสาย 323

กาญจนบุรี - หนุ่มใหญ่ขับเก๋งพุ่งชนช้างป่ากลางคืน บนทางหลวง 323 กาญจนบุรี ไฟลุกไหม้รถทั้งคัน เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 เผยเป็นอุบัติเหตุลักษณะนี้ครั้งแรกของเส้นทาง
เมื่อเวลา 21.00 น.วานนี้ ( 19 พ.ค.) ร.ต.อ.ณัฐพล ทองสีขาว รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนช้างป่า มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เหตุเกิดบนถนนทางหลวงหมายเลข 323 ฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองกาญจนบุรี หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและรุดตรวจสอบ พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งโตโยต้า โคโรล่า สีบรอนซ์ สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ห้องเครื่องเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเกือบทั้งคัน เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายสูงอายุ นั่งเบาะหน้าซ้าย ทราบชื่อ นายชูเกียรติ (สงวนนามสกุล) อายุ 70 ปี ชาว ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่นำร่างส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย คือ นายชาญ (สงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี คนขับ และนายศุภณัฏฐ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 74 ปี ผู้โดยสารเบาะหลัง เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นำส่งโรงพยาบาลก่อนหน้าแล้ว โดยรถยนต์ถูกเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่ สภ.ลาดหญ้า
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ขณะผู้ขับขี่เดินทางมาจาก อ.ไทรโยค มุ่งหน้าเข้าเมืองกาญจนบุรี ในช่วงกลางคืนซึ่งท้องฟ้ามืด มีช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระออกมาหากินนอกพื้นที่ โดยเดินข้ามแม่น้ำแควใหญ่ก่อนขึ้นข้ามถนน ทำให้รถพุ่งชนอย่างจัง ส่งผลให้เกิดเหตุสลดดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมของช้างป่าที่ถูกรถชน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่า อุบัติเหตุรถชนช้างป่าบนถนนทางหลวงหมายเลข 323 นับเป็นครั้งแรก เนื่องจากที่ผ่านมาเหตุลักษณะดังกล่าวมักเกิดบนถนนสาย 3199 กาญจนบุรี–ศรีสวัสดิ์.