(คลิป)จ๊าบทั้งร้านทั้งลูกค้า!หนุ่มอุทัยฯวัย 22 แต่งรถบัสจอดลานบ้านตั้งร้านตัดผมสุดชิคคนแน่นแทบทุกวัน

อุทัยธานี – ไอเดียจ๊าบ..หนุ่มอุทัยฯวัย 22 ปี อดีตลูกมือพ่อผู้รับเหมาก่อสร้าง ดัดแปลงรถบัสเป็นร้านตัดผมสุดแนวกลางลานบ้าน แถมลากย้ายเปลี่ยนสถานที่ได้ตลอด เผยพ่อเป็นคนผลักดันและลงทุนให้ต่อยอดอาชีพ ค่าตัดเริ่มเพียง 40 บาท แถมห้องแอร์เย็นฉ่ำ-ฟรี Wi-Fi ลูกค้าแน่นแทบทุกวัน
รถบัสเก่าที่ถูกนำมาจอดไว้ใต้โรงเรือนลานบ้านเลขที่ 26/3 บ้านทุ่งปาจาน ตำบลดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี กำลังเป็นที่กล่าวถึงแบบปากต่อปาก ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เตะตาดึงดูดความสนใจของชาวบ้านและผู้คนที่ที่ผ่านไปมา ซึ่งเมื่อแวะเข้าไปก็พบว่า ที่นี่คือ..ร้านลูกช่างบาร์เบอร์ ร้านตัดผมของหนุ่มทุ่งปาจานวัย 22 ปี
“ลูกช่างบาร์เบอร์” เป็นร้านตัดผมบนรถบัสสุดชิคของนายธีรพงศ์ กรินทะ หรือ ธันวา อายุ 22 ปี ซึ่งเปิดเผยว่า เดิมทีตนทำงานก่อสร้างกับพ่อ ซึ่งพ่อมองว่าอาชีพรับเหมานั้นเหนื่อยและลำบาก จึงอยากให้ลูกมีอาชีพที่มั่นคงกว่า พร้อมเสนอว่าจะลงทุนซื้อรถบัสเก่ามาทำเป็นร้านตัดผมให้ หากตนตั้งใจไปเรียนวิชาช่างตัดผมอย่างจริงจัง
หลังจากนั้นตนจึงเดินทางไปเรียนตัดผมที่จังหวัดนครสวรรค์ ใช้เวลาฝึกฝนเกือบ 1 ปี ก่อนกลับบ้านมาช่วยกันกับครอบครัวดัดแปลงโครงรถบัสโดยสารเก่าให้กลายเป็นร้านตัดผมติดแอร์สุดชิค ภายในตกแต่งครบครัน มีเก้าอี้ตัดผม กระจกขนาดใหญ่ พร้อมบริการ Wi-Fi ฟรี ให้ลูกค้านั่งเล่นมือถือระหว่างรอคิว
จุดเด่นของร้านนอกจากความแปลกใหม่แล้ว ยังอยู่ที่ราคาสบายกระเป๋าเพราะไม่ต้องเสียค่าเช่า โดยตัดผมนักเรียนเริ่มต้นเพียง 40 บาท รองทรงผู้ใหญ่ 60 บาท ส่วนทรงแฟชั่นหรือเปลี่ยนลุคใหม่คิดเพียง 80 บาท ทำให้มีทั้งเด็กนักเรียน คนในพื้นที่ และลูกค้าจากต่างอำเภอแวะเวียนเข้ามาใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องทุกวัน
นายธีรพงศ์ หรือธันวา ยังบอกอีกว่า แต่ละวันจะมีลูกค้าเข้าร้านมากกว่า 20 คน บางวันคิวแน่นจนแทบไม่มีเวลาพัก ถือเป็นอาชีพที่ทำอยู่กับบ้าน ไม่ต้องออกไปหางานไกล และมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง เพราะไม่ว่าอย่างไรเมื่อผมยาว คนก็ต้องเข้าร้านตัดผมกันอยู่เสมอ นอกจากนี้บริเวณรอบรถบัสยังจัดพื้นที่ให้นั่งพักและนอนรอได้อย่างสบาย เพราะพื้นที่บ้านค่อนข้างกว้าง รองรับลูกค้าที่มานั่งรอได้จำนวนมาก และแม้รถบัสคันนี้จะไม่มีเครื่องยนต์แล้ว แต่ยังสามารถใช้รถลากเคลื่อนย้ายออกไปให้บริการนอกสถานที่ได้อีกด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจอยากลองสัมผัสประสบการณ์ตัดผมบนรถบัสสุดแนว สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-9469348 หรือปักหมุดมาที่วัดทุ่งปาจาน อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ร้านจะตั้งอยู่ด้านหลังวัด ซึ่งนายธีรพงศ์กล่าวทิ้งท้ายด้วยความภูมิใจว่า รู้สึกดีใจที่วันนี้มีอาชีพและกิจการเป็นของตัวเอง ไม่ต้องดิ้นรนหางานทำเหมือนคนอื่นในยุคที่เศรษฐกิจและการหางานค่อนข้างยากลำบากในปัจจุบัน ซึ่งคนที่สนใจแนวนี้สามารถนำไปปรับใช้สร้างอาชีพตัวเองได้