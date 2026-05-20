(คลิป)สู้ค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ำมันไม่ไหว! ชาวนาอุทัยฯ พลิกทุ่งขึ้นแปลงลองปลูกถั่ว ลงทุนหลักพัน-ฟันรายได้หลักหมื่นต่อวัน

อุทัยธานี - พลิกวิกฤตสู้ต้นทุนทำนา ผลออกมาน่าทึ่ง..ชาวนาหนองมะกอก หนองฉาง เมืองอุทัย หนีค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าน้ำมัน แพงหูฉี่ไม่พอ ฝนฟ้าไม่เป็นใจภัยแล้งซ้ำ หันพลิกทุ่งนาขึ้นแปลงปลูกถั่วฝักยาวแทน ลงทุนหลักพัน แค่ 45 วันสร้างรายได้งามวันละนับหมื่น
บ้านหนองมะกอก หมู่ 3 ตำบลหนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ชาวบ้านหยุดทำนากันไปทั้งหมู่บ้านมาก่อน ขณะนี้ต้องเผชิญปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าน้ำมัน จนหลายครอบครัวแบกรับภาระไม่ไหว
ล่าสุดพบว่าเกษตรกรบางรายเริ่มปรับเปลี่ยนแปลงนาหันมาปลูกพืชอายุสั้นอย่างถั่วฝักยาวแทนการทำนา ซึ่งสร้างรายได้ดีกว่าที่คาดไว้หลายเท่าตัว หนึ่งในนั้นคือ นายบรรเทิง อยู่หนองฉาง อายุ 67 ปี เกษตรกรชาวบ้านหนองมะกอก ที่ตัดสินใจใช้พื้นที่นาเพียง 3 งานทดลองปลูกถั่วฝักยาวแทนทำนา โดยใช้เงินลงทุนเพียงกว่า 5,000 บาท แต่สามารถสร้างรายได้วันละนับหมื่นบาทในช่วงที่ราคาถั่วฝักยาวกำลังพุ่งสูง
นายบรรเทิงเล่าว่า ใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บผลผลิตประมาณเดือนกว่าๆ รวมแล้วไม่เกิน 45 วัน หากดูแลดี ใส่น้ำและปุ๋ยบำรุงสม่ำเสมอ ก็สามารถเก็บผลผลิตได้นาน ช่วงนี้ราคาถั่วฝักยาวถือว่าดีมาก กิโลกรัมละประมาณ 100 บาท หนึ่งมัดหนักประมาณ 5 กิโลกรัม ตกมัดละประมาณ 500 บาท พื้นที่ประมาณ 2-3 งาน สามารถเก็บผลผลิตได้วันละกว่า 30 มัด ทำให้ช่วงที่ราคาดีมีรายได้ต่อวันเป็นหลักหมื่นบาท ซึ่งถือว่าดีกว่าการทำนาอย่างเห็นได้ชัด
เมื่อเปรียบเทียบกับการทำนาแล้ว การปลูกถั่วฝักยาวใช้ต้นทุนน้อยกว่า ดูแลง่ายกว่า ใช้ปุ๋ยและยาน้อย หากมีหนอนหรือแมลงรบกวนก็ใช้ยาเพียงไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถดูแลได้ ต่างจากการทำนาที่ต้องลงทุนสูงและมีความเสี่ยงมากกว่า จึงตัดสินใจหันมาปลูกถั่วฝักยาวเป็นอาชีพหลัก เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแทนการทำนาในปัจจุบัน