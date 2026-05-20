"เจ้รัตน์" อดีตเมียกำนันลีโผล่ชายแดนหนองจานห้ามชาวบ้านไม่ให้ปรับไถ่ที่ดินทำกินอ้างเป็นของตนเองมาก่อน

สระแก้ว- "เจ้รัตน์" อดีตเมียกำนันลี โผล่ป่วนชายแดนบ้านหนองจาน หลังทหารนำชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกเขมรรุกล้ำยึดครองมานานกว่า 40 ปีเข้าปรับพื้นที่เพื่อเตรียมเพาะปลูก อ้างเป็นที่ดิรของตนเองที่ครอบครองมาก่อน จนต่างฝ่ายเข้าแจ้งความตำรวจ
จากกรณีที่ กองทัพไทย ได้ยึดคืนพื้นที่บริเวณแนวชายแดนบ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังถูกฝ่ายกัมพูชารุกล้ำและยึดครองพื้นที่ทับซ้อนมายาวนานกว่า 40 ปี และเมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา กองกำลังบูรพา ได้นำชาวบ้านหนองจาน กลับเข้าที่ดินทำกินอีกครั้งหลังสถาปนาอธิปไตยเหนือพื้นที่รุกล้ำชายแดนได้เบ็ดเสร็จ
เพื่อให้เจ้าของที่ดินได้นำเครื่องจักรเข้าปรับสภาพดินและไถพื้นที่ทำกินเพื่อเตรียมพร้อมรับฤดูกาลเพาะปลูก จนทำให้เจ้าของที่ดินหลายรายที่ได้รับโฉนดครอบครองและเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่ดินดั้งเดิม ทยอยเดินทางเข้าพื้นที่ของตนเองเพื่อเตรียมทำประโยชน์อย่างต่อเนื่องนั้น
ล่าสุด " เพจนักข่าวภาคสนามสระแก้ว" รายงานว่านอกจากจะมีชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดั่งเดิมเริ่มทยอยกลับเข้าปรับที่ดินของตนเองแล้ว ยังมีที่ดินที่ของนายสง่า ศรีเพีย จำนวน 45 ไร่ รวมทั้งที่ดินของ นางสมพร จันทะศร จำนวน 23 ไร่ และที่ดินของ นายบุญเหลือ พรมมานุรักษ์ จำนวน 48 ไร่ที่ กองทัพไทย ยึดคืนจากกำนันลี ผู้มีอิทธิพลชาวเขมร ที่ใช้ที่ดินของคนไทยปลูกเป็นที่อยู่อาศัยอีกด้วย
โดยเฉพาะที่ดินในสองแปลงหลังที่ปรากฏว่า นางทองลัด กันหา หรือเจ๊รัตน์ อดีตเมียกำนันลี ซึ่งเคยใช้อิทธพลของสามีทำกินเป็นเวลานาน
โดยขณะที่บรรดาผู้ครอบครองที่ดินถูกต้องตามกฎหมายกำลังนำรถไถเข้าปรับที่เพื่อเตรียมการเพาะปลูก นางทองลัด หรือเจ๊รัตน์ อดีตเมียกำนันลี ได้ตรงเข้าขัดขวางไม่ให้เจ้าของที่ดินเข้าทำการไถที่ โดยอ้างว่าที่ดินทั้งหมดเป็นของตนเอง ที่เคยครอบครองและทำกินมาก่อน
ทำให้ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายพร้อมญาติพี่น้อง ต่างยืนเผชิญหน้าโต้เถียงกัน จนบรรยากาศจึงตึงเครียด
กระทั่ง นายนริศ ปาละกะวงศ์ ณ.อยุทธยา นายอำเภอโคกสูง ต้องเจรจาไกล่เกลี่ย แต่ไม่สามารถยุติความขัดแย้งและตกลงใด ๆได้ เนื่องจาก ท นางทองลัด ยืนกรานว่าทุกฝ่ายต้องหยุเข้าไปทำกินในที่ดินดังกล่าว ขณะที่ฝ่ายเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถูกต้อง ก็ยืนยันว่าจะเข้าไปทำกิน ในที่ดินของตนเอง
ทำให้ท้ายต่างฝ่ายต่างเดินทางไปแจ้งความที่ สภ. โคกสูง ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป