มข.จับมือยักษ์ใหญ่เอกชน จัด 2 งานยักษ์ Lab Future & ISAN Wellness Expo 2026 ดันอีสานสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งอนาคต!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ม.ขอนแก่น จับมือขอนแก่นอินโนเวชั่น และมิตรผล จัดใหญ่ 2 งาน Lab Future &Bio Expo 2026 และงาน ISAN Wellness Expo 2026 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. 25-26 มิ.ย. ดันอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมแห่งอนาคต

วันนี้ (19 พ.ค.) ที่ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 12A โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) พร้อมด้วยดร.กำพล ฤทัยวณิช ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล และนายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัท แอดลิบแมเนจเม้นท์ จำกัด ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Lab Future &Bio Expo 2026 และงาน ISAN Wellness Expo 2026 ซึ่ง มข.ร่วมกับขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ และศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย.2569 ที่ศูนย์การประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวาณิชย์ มข.กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้เป็นการยกระดับอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ สุขภาพ และเวลเนสแห่งอนาคต ที่จะเป็นการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี และภาคธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการนำนักวิจัย ของมข.ได้นำเสนอผลงานวิจัย ที่เป็นนวัตกรรมและพร้อมจะต่อยอดเชิงธุรกิจ

อาทิ ชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับจากปัสสาวะ, นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่ง มข.มีผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรมากกว่า 2,000 รายการ และยังคงดำเนินการวิจัยในอีกหลายรายการจากหลากหลายคณะ ดังนั้นงานครั้งนี้นักวิจัยและนักธุรกิจจะได้มาพบกัน มาร่วมแลกเปลี่ยนและเกิดการต่อยอดภาคธุรกิจและให้บริการสังคมต่อไปในอนาคต

ด้าน ดร.กำพล ฤทัยวนิช ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคอีสานและช่วยผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นการร่วมกันสร้างนวัตกรรมและภาคอุตสาหกรรม ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยและกลุ่มสตาร์ทอัพ รวมทั้งภาคธุรกิจ นักลงทุน และอุตสาหกรรม ได้เข้ามาเชื่อมต่อกัน

จึงเกิดการทดลองต่อยอดและสร้างธุรกิจใหม่จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่ตอบโจทย์ด้านธุรกิจและการตลาดในปัจจุบันและส่งต่อถึงอนาคตด้วยศักยภาพของนักวิจัยไทยในกลุ่มการแพทย์, สุขภาพและอาหาร ที่กำลังเป็นที่ต้องการมากในขณะนี้






ขณะที่นายธีรยุทธ์ ลีลาขจรกิจ ผู้อำนวยการ บริษัท แอดลิบแมเนจเม้นท์ จำกัด ขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ กล่าวว่า ทุกภาคส่วนล้วนเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแล็บ นอกเหนือจากกลุ่มสุขภาพและความงามแล้ว ภาคอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป ยา เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม และอุตสาหกรรมการผลิตในอีสานล้วนมีความต้องการเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ และระบบควบคุมมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตลาดเครื่องมือและห้องแล็บของไทยโดยเฉพาะภาคอีสานเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยกว่า 15-20% ต่อปี จากการลงทุนด้านเมดิคัลฮับของรัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดงานใหญ่ 2 งานด้วยกันครั้งนี้ สื่อถึงศักยภาพของจังหวัดที่กำลังจะดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้ามาในพื้นที่ ในกลุ่มโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพและเวลเนส ความงาม กลุ่มธุรกิจสุขภาพ โดยมีผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศตอบรับร่วมงานแล้วกว่า 80 ราย รวมทั้งนักวิจัยที่จะมาร่วมถ่ายทอดผลงานท่ามกลางกระแสตอบรับของผู้ที่รักสุขภาพ และกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการอย่างคึกคัก

