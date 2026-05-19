ตราดจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุข้าศึกยิงจรวด BM-21 ตกกลางเมือง เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ชายแดน

ตราด –จังหวัดตราด จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุข้าศึกยิงจรวด BM-21 ตกกลางเมืองเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน พรุ่งนี้สอบอีกรอบที่สะพานแม่น้ำตราด
วันนี้ ( 19 พ.ค.) กองทัพเรือ ได้จับมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จ.ตราด จัดซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ จากประเทศเพื่อนบ้าน สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน ณ วัดวิเวกวราราม อ.เมืองตราด โดยได้สมมติเหตุการณ์ฝ่ายข้าศึกยิงจรวด BM-21 เข้าใส่ร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด (สาขา 2) และมีการโจมตีเพื่อหวังยึดคืนพื้นที่
โดยแรงระเบิดได้ส่งผลให้อาคารสหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และมีสารเคมีรั่วไหลฟุ้งกระจาย รวมทั้งยังผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตติดอยู่ภายในอาคารเป็นจำนวนมาก ซึ่งขั้นตอนการกู้ภัย เริ่มจากการส่งโดรนบินสำรวจสภาพความเสียหายภายนอกอาคารโดยรอบ
จากนั้นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากวัตถุระเบิดตกค้าง พร้อมทำการกั้นเขตจัดระเบียบพื้นที่รอบจุดที่จรวดตกเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่อันตราย ตามด้วยชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สวมชุด PPE และหน้ากากป้องกันสารพิษ เข้าตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีและเร่งให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในกลุ่มสีเขียวที่สามารถเดินได้ออกมาก่อน
ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารถล่ม ชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (USAR) ซึ่งเป็นหน่วยเชี่ยวชาญพิเศษ ได้นำสุนัขกู้ภัย (K-9) และหุ่นยนต์ค้นหา เข้าประเมินพื้นที่อย่างระมัดระวัง ก่อนจะกลับออกมาวางแผนใช้อุปกรณ์ตัดเจาะเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ด้านในอย่างเร่งด่วน
โดยการฝึกซ้อมภาคกลางวันเสร็จสิ้นลงในเวลา ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง และยังมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุต่อเนื่องในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 24.00 น. เพื่อฝึกการปฏิบัติงานค้นหาในเวลากลางคืน
และการซ้อมแผนสาธารณภัยดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปอีก 1 วัน โดยในวันพรุ่งนี้ (20 พ.ค.) จะย้ายพื้นที่ไปฝึกซ้อมบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตราด โดยจะจำลองสถานการณ์จรวด BM-21 ตกใส่สะพานจนขาด ส่งผลให้มีรถยนต์ตกน้ำและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งจะเน้นไปที่การฝึกซ้อมกู้ภัยทางน้ำและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากทางน้ำขึ้นสู่ที่สูงอย่างเป็นระบบ