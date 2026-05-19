ผู้ปกครองอนุบาลนครปฐม ชี้ 1,700 บาทไม่แพง มีอาหารครบ–เสริมวิชาการ ลูกเรียนดีไม่ติดเกม

นครปฐม - ผู้ปกครองระบุค่าเตรียมความพร้อมช่วงปิดเทอมคุ้มค่า เทียบติวเตอร์เอกชนเกิน 3,000 บาทต่อวิชา ย้ำสมัครใจไม่บังคับ ขณะที่ฝ่ายบริหารเดินหน้าดำเนินคดีปมเปิดคอมพ์–สอบเบิกจ่ายงบฯ พบหนี้เอกชนหลักล้าน
วันนี้( 19 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 1,700 บาทต่อคน โดยก่อนหน้านี้ผู้บริหารโรงเรียนได้ออกมาชี้แจงว่า การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผ่านความเห็นชอบจากผู้ปกครอง
บรรยากาศบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียนเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองทยอยมารับบุตรหลานตามปกติ โดยโรงเรียนจัดช่วงเวลารับ-ส่งนักเรียนภาคเช้าเวลา 06.00–08.00 น. และช่วงเย็นเวลา 15.00–17.30 น.
นางวิไล (นามสมมติ) ผู้ปกครองนักเรียนรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ส่วนตัวมองว่าค่าใช้จ่าย 1,700 บาท ไม่ถือว่าแพง เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่เด็กได้รับ โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองหลายรายกังวลเรื่องการปล่อยบุตรหลานอยู่บ้านและใช้เวลากับสื่อออนไลน์มากเกินไป
“แม่มองว่า 1,700 บาทไม่แพง ลูกได้เรียนปรับพื้นฐาน ได้เตรียมเนื้อหาก่อนขึ้นชั้นใหม่ ได้เจอเพื่อนใหม่และครูใหม่ ดีกว่าปล่อยให้อยู่บ้านติดเกม หากส่งเรียนติวเตอร์ข้างนอก อย่างน้อยต้อง 3,000 บาทต่อเดือน และได้แค่บางวิชาเท่านั้น” นางวิไล กล่าว
ผู้ปกครองรายดังกล่าว ยังระบุว่า โครงการของโรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง นม และสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน รวมถึงมีครูผู้สอนชาวต่างชาติ (Native Speaker) ช่วยเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และกิจกรรมพัฒนาการด้านกีฬา ซึ่งเห็นพัฒนาการของบุตรหลานชัดเจนขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองย้ำว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจ ไม่มีการบังคับให้นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วม โดยมีเอกสารแจ้งรายละเอียดชัดเจน
ขณะเดียวกัน ในส่วนประเด็นภายในโรงเรียน มีรายงานว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้บริหารรายหนึ่งที่เข้าไปเปิดคอมพิวเตอร์ของรองผู้อำนวยการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ในอดีต หลังพบผู้ประกอบการภายนอกเข้าทวงถามหนี้สินจากการจัดซื้อจัดจ้างของผู้บริหารชุดก่อน รวมมูลค่ากว่าล้านบาท โดยเตรียมดำเนินการทางกฎหมายย้อนหลังกับผู้เกี่ยวข้องทุกราย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายต่อไป.