ไม่รอด 5 โจ๋เมียนมา รุมทำร้าย-ชิงรองเท้าวัยรุ่นไทยสุดท้ายถูกรวบได้ยกแก๊ง

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ผู้ว่าฯชลบุรี นำทีมตำรวจ-ฝ่ายปกครอง แถลงผลจับ 5 โจ๋เมียนมา รุมทำร้ายวัยรุ่นไทยจนได้รับบาดเจ็บ 3ราย ซ้ำถุยน้ำลายใส่ก่อนชิงรองเท้า1คู่หลบหนี ย้ำอยู่อาศัย-ทำงานในไทยก็ต้องเคารพกฎหมายไทยด้วยเช่นกัน
จากเหตุการณ์เย่วชนไทยอายุระหว่าง 14-16ปี จำนวน 3 คนถูกกลุ่มวัยรุ่นที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวเมียนมา รุมทำร้ายและปล้นรองเท้าไปอีก 1 คู่ เหตุเกิดเมื่อเวลาเกือบเที่ยงคืนวันที่ 16 พ.ค.ผ่าน บริเวณริมถนนสุขุมวิทหน้าวัดช่องลม ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ออกไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุจนทราบว่าได้พากันหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งย่านเครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงเดินทางไปตรวจสอบ
กระทั่งกลุ่มผู้ต้องหาให้การยอมรับว่า เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่รุมทำร้ายชายไทยจนได้รับบาดเจ็บ และได้ทำการควบคุมตัวมายังห้องสืบสวน สภ.บางละมุง ในช่วงค่ำวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ ( 19 พ.ค.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พล.ต.พงค์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี, นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง, พ.ต.อ.สราวุธ นุชนารถ ผกก.สภ.บางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมา 5 คนในข้อหา "ร่วมกันทำร้ายร่างกาย“
ประกอบด้วย Mr.Myint Wai อายุ 23 ปี, Mr.Win Moe Kyaw อายุ 25 ปี, Mr.Aung Ya Lin อายุ 23 ปี, Mr.Hia Mis Hret อายุ 20 ปี และMr.Chan Kin Kyaw อายุ 20ปี ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาอายุ 20 ปี พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุ จำนวน 3 คัน
โดยทั้งหมดให้การรับสารภาพถึงสาเหตุของการลงมือก่อเหตุว่า เกิดจากการมองหน้ากันที่สวนสาธารณะท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จากนั้นได้รถจักรยานยนต์ติดตามกันมาถึงบริเวณหน้าวัดจิตตภาวัน ถนนสุขุมวิท จึงลงมือรุมทำร้ายร่างกายและถุยน้ำลายใส่
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังได้สอบถามข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากชาวเมียนมาทั้ง 5 คนพร้อมตักเตือนให้ปฏิบัติตัวอยู่ภายใต้กฏหมายไทย หากถูกรังแกหรือถูกกระทำควรจะแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาติใด
และยังได้ฝากถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยและทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยว่า จะต้องให้เคารพต่อกฎหมายขอวไทยด้วย ที่สำคัญไม่ควรกระทำการที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมไทย
ขณะที่ผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง จะต้องรับแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายทั้งเรื่องการเข้าเมือง และใบอนุญาตทำงาน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และจะต้องสอดส่องดูแล ควบคุมให้ลูกจ้าง ไม่สร้างความเดือดร้อน และอยู่ภายใต้กฎหมายไทย