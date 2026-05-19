พศ.เชียงใหม่ ส่ง จนท.ร่วมสอบ เจ้าอาวาสวัดดังโดนร้องพัวพันสีกา ล่าสุดเจ้าตัวโรคกำเริบ-ต้องเข้า รพ.ด่วน

เชียงใหม่ – สำนักพุทธเชียงใหม่ ส่ง จนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว กรณีศรัทธาชาวบ้านหอบหลักฐานอ้างเป็นคลิปภาพในกุฏิร้องสื่อฯ..เจ้าอาวาสส่อพัวพันสีกาจ้างมาทำความสะอาด แต่ยังไม่เจอพระเจ้าอาวาสหลังโรคประจำตัวกำเริบ-เข้าโรงพยาบาลด่วน ด้านเด็กวัดเคยบวช-อยู่มานาน ไม่เชื่อแต่ไม่กล้าดูคลิป
ความคืบหน้า กรณีศรัทธาวัดดังแห่งหนึ่งของหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ พากันนำหลักฐานภาพถ่ายคลิปวีดีโอ เข้าร้องเรียนสื่อมวลชน หลังจากเฝ้าจับตาดูพฤติกรรมของพระเจ้าอาวาส พบพฤติกรรมส่อเสื่อมเสีย ทำนองชู้สาวกับ หญิงที่มารับจ้างทำความสะอาดวัดซึ่งมีสามีและลูกอยู่แล้ว
ล่าสุดวันนี้(19 พ.ค.) นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปฏิเสธให้สัมภาษณ์ แต่ให้ข้อมูลว่า พศ.เชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับคณะปกครองสูงและพระวินยาธิการ แต่ยังไม่ได้เจอเจ้าอาวาส ทราบว่ามีอาการป่วยและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ส่วนภาพคลิปที่ปรากฏในสื่อออนไลน์จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเจ้าอาวาสตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่ หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการของคณะปกครองสงฆ์ ถ้าหากหลักฐานยืนยันว่ามีพฤติกรรมดังกล่าวจริงก็จะถือว่าผิดวินัยสงฆ์ ส่วนจะร้ายแรงถึงขั้นปาราชิกหรือไม่อยู่ที่การพิจารณาของพระวินยาธิการ
เด็กวัดซึ่งเคยเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่ปี 45 และบวชได้นาน 6 ปี หลังจากนั้นก็ได้อยู่ช่วยงานวัดมาโดยตลอด บอกว่าช่วงเช้าวันนี้เจ้าอาวาสซึ่งมีโรคประจำตัวหลายโรคของโรคเบาหวาน ไขมัน โรคหัวใจ โรคไต เกิดอาการกำเริบ ทำให้ต้องเรียกรถกู้ชีพเข้ามารับตัวนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
ส่วนเรื่องนี้ที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์นั้น ส่วนตัวไม่เชื่อว่าเจ้าว่าจะมีพฤติกรรมดังกล่าว ที่ผ่านมาตั้งแต่บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดก็ไม่เคยเห็นพระเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมในลักษณะนี้มาก่อน แต่หลังจากนี้ไปก็ให้เป็นกระบวนการตรวจสอบของคณะปกครองสงฆ์ ยอมรับว่าหากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงก็คงจะช็อกเพราะที่ผ่านมาเจ้าอาวาสก็เป็นพระนักพัฒนาที่พัฒนาวัดให้เป็นที่รู้จักและยังช่วยอุปถัมภ์เด็กนักเรียนยากจนมาโดยตลอด ไม่เคยมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้น
ส่วนผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปก็เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันและทราบว่าเป็นเครือญาติกับเจ้าอาวาส ที่ผ่านมาก็จะมาทำความสะอาดและช่วยงานแม่บ้านที่วัดเป็นครั้งคราวและทำมานานหลายปีแล้ว เด็กวัดคนนี้ยังบอกด้วยว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กล้าดูภาพและคลิปที่มีการเผยแพร่ เพราะอยู่กับเจ้าอาวาสมานาน หากดูแล้วเป็นจริงก็คงจะเสียความรู้สึกมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเรื่องที่เกิดขึ้นชาวบ้านรอบวัดต่างทราบข่าวแต่ก็ไม่มีใครที่กล้าออกมาแสดงความเห็น แต่หลายคนก็ยอมรับว่ารู้สึกตกใจไม่คิดว่าจะเห็นภาพนี้