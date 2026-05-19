บุกรวบโซเฟอร์รถขนน้ำมันหัวหมอแอบขายน้ำมันของนายจ้างราคาถูก สารภาพทำมาแล้ว2ครั้ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจภาค 4 บุกจับกุมโชเฟอร์รถบรรทุกน้ำมันหัวหมอร่วมมือกับลูกจ้างร้านรับซื้อ แอบถ่ายเทน้ำมันดีเซลของบริษัทใส่ถังแกลลอนขายต่อราคาถูก ขณะกำลังถ่ายน้ำมันบริเวณป่าละเมาะหลังทางหลวงบ้านไผ่ สารภาพทำเป็นครั้งที่ 3 ด้านตำรวจเตรียมสืบสวนขยายผลหาเครือข่ายรับซื้อน้ำมันนอกระบบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.ณัฏฐ์ โหม่งพุฒ ผกก.กก.ปพ.บก.ภ.4 นำ ตำรวจศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ศปนม.ภ.4) (ชุดมัจจุราช 691) และกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 ร่วมกับ สภ.บ้านไผ่ บุกจับกุมโชเฟอร์รถบรรทุกน้ำมันหัวหมอ ร่วมมือกับลูกจ้างร้านค้ารับซื้อ แอบถ่ายเทน้ำมันดีเซลของบริษัทใส่ถังแกลลอนส่งขายต่อราคาถูก ขณะที่กำลังถ่ายน้ำมันบริเวณป่าละเมาะ ด้านหลังจุดพักรถ หมวดทางหลวงบ้านไผ่ ซึ่งเป็นจุดลับตาคน
ทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ซึ่งกำลังช่วยกันต่อท่อถ่ายเทน้ำมันจากรถบรรทุกใส่ถังแกลลอนถึงกับตื่นตกใจหน้าถอดสี เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย นายชินราช หรือ กาญน์ อายุ 38 ปี เป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน (ผู้ต้องหาที่ 1) นายบุญล้ำ หรือเสก อายุ 38 ปี ลูกจ้างขับรถสิบล้อของนายทุนรับซื้อ (ผู้ต้องหาที่ 2) และนายสุริยัน อายุ 39 ปี ลูกจ้างร้านค้าของนายทุน (ผู้ต้องหาที่ 3) พร้อมของกลางในที่เกิดเหตุจำนวนมาก ประกอบด้วย น้ำมันดีเซลที่ถ่ายเทเสร็จแล้วจำนวน 6 ถัง (ประมาณ 108 ลิตร), ถังเปล่าอีก 23 ถัง, รถบรรทุกน้ำมันคันที่ใช้ก่อเหตุ, รถกระบะ, รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง, โทรศัพท์มือถือ และเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง
จากการสอบสวน พนักงานขับรถบรรทุกให้การรับสารภาพว่า ได้นัดหมายซื้อขายน้ำมัน กับนายทุนรายหนึ่งผ่านทางโทรศัพท์ โดยตกลงราคากันไว้ที่แกลลอนละ 500 บาท (ขนาด 18 ลิตร) ซึ่งนายทุนได้ส่งลูกน้องอีก 2 คนให้นำถังและรถมารับน้ำมันในจุดดังกล่าว โดยตั้งใจว่าเมื่อถ่ายน้ำมันเสร็จ นายทุนจะขี่รถนำเงินสดมาจ่ายให้ภายหลัง แต่ครั้งนี้มาถูกตำรวจจับกุมได้เสียก่อน นอกจากนี้ยังยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยแอบลักลอบถ่ายน้ำมันในจุดนี้มาแล้ว 2 ครั้ง รวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3
เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวนายชินราช พนักงานขับรถบรรทุก ผู้ต้องหาที่ 1 ดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่ผู้ต้องหาที่ 2 และ 3 ให้การภาคเสธและรับสารภาพในส่วนของการมาช่วยถ่ายน้ำมัน โดยระบุว่าทำตามคำสั่งของนายทุนเพื่อจะนำน้ำมันดังกล่าวไปเติมใส่รถสิบล้อขนส่งของร้าน
พล.ต.ต.ณัฏฐ์ โหม่งพุฒ ผกก.กก.ปพ.บก.ภ.4 เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทขนส่งน้ำมัน ชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้สังเกตพบความผิดปกติและความสงสัยในพฤติกรรมของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันรายหนึ่ง จึงได้ทำการเฝ้าติดตามระบบการทำงานอย่างใกล้ชิด จนมั่นใจว่าพนักงานรายนี้มีพฤติการณ์ลักลอบนำน้ำมันของบริษัทไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ประสานแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง (ศปนม.ภ.4) และกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.4 เพื่อวางแผนเข้าตรวจสอบ จนกระทั่งจับกุมได้ดังกล่าว และจะได้มีการขยายผลหาเครือข่ายในการรับซื้อน้ำมันด้วย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา พร้อมทั้งควบคุมตัวและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านไผ่ เพื่อดำเนินคดีและขยายผลไปยังนายทุน ผู้รับซื้อรายใหญ่ต่อไป.