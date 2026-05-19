เปิดจุดเช็กอิน “สวนองุ่นกัญญาฟาร์ม” ปลอดสารพิษแห่งแรกแห่งเดียวในอ.ชุมแพ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เปิดจุดเช็กอิน “สวนองุ่นกัญญาฟาร์ม” องุ่นปลอดสารพิษ แห่งแรกแห่งเดียวในอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เผยปลูกแบบออแกร์นิก งดใช้สารเคมีทุกขั้นตอน พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวน เด็ดกินผลองุ่นสดๆจากต้น พร้อมมุมถ่ายภาพไม่ซ้ำใคร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนองุ่นกัญญาฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นายสุขสวัสดิ์ พร้อมจันทึก อายุ 48 ปี เจ้าของสวน พาผู้สื่อข่าวชมภายในโรงเรือนปลูกองุ่น ซึ่งปัจจุบันขยายพื้นที่ปลูกกว่า 2 ไร่เศษ โดยปลูกองุ่นหลากหลายสายพันธุ์รวม 14 สายพันธุ์ เป็นพันธุ์จากประเทศอิสราเอล และยูเครน มีทั้งองุ่นสีเขียวและสีม่วง ภายในโรงเรือนปลูกองุ่น ได้จัดโต๊ะเก้าอี้ไว้เป็นมุมพักผ่อนและมุมถ่ายภาพ ท่ามกลางบรรยากาศพวงองุ่นที่ห้อยระโยงระยางเต็มพื้นที่
นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชม ถ่ายภาพ เลือกซื้อ และเด็ดองุ่นรับประทานสดๆจากต้นได้ทันที โดยเนื้อสัมผัสและรสชาติขององุ่นมีความหวานกรอบ เนื้อแน่น จนหยุดรับประทานไม่ได้ ที่สำคัญองุ่นทุกพวงภายในสวนเป็นองุ่นปลอดสารพิษแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
นายสุขสวัสดิ์ พร้อมจันทึก อายุ 48 ปี เจ้าของสวนองุ่นกัญญาฟาร์ม เล่าว่าลูกสาวชอบรับประทานองุ่น แต่ตนมีความกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างในองุ่นนำเข้า จึงเกิดความคิดอยากปลูกองุ่นไว้รับประทานเองแบบปลอดภัย เดิมทีพื้นที่อำเภอชุมแพยังไม่ค่อยมีใครปลูกองุ่น ตนจึงเริ่มศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสอบถามคนไทยที่เคยไปทำงานในสวนองุ่นที่ประเทศอิสราเอล ก่อนตัดสินใจทดลองปลูก
องุ่นบางสายพันธุ์จากอิสราเอลและยูเครน มีความเหมาะสมกับพื้นที่ดินทราย ไม่ชอบดินแฉะหรือความชื้นสูง ซึ่งตรงกับสภาพพื้นที่ของสวน โดยเริ่มแรกทดลองปลูกเพียง 40 ต้น บนพื้นที่ประมาณ 2 งาน โดยใช้วิธีซื้อตอป่า หรือองุ่นป่ากิมซอน ราคาตอละประมาณ 50 บาท มาปลูกเป็นฐาน ก่อนสั่งตาองุ่นสายพันธุ์ต่าง ๆ มาเสียบยอดกับตอป่าต้นเดิม เนื่องจากตอป่ามีความแข็งแรง โตไว ทนสภาพพื้นที่ และหาอาหารเก่ง
จากการทดลองปลูกพบว่าสามารถให้ผลผลิตได้จริง จึงค่อยๆขยายพื้นที่จาก 2 งาน เป็น 1 ไร่ และปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูกองุ่นประมาณ 2 ไร่เศษ ใช้เวลาพัฒนาสวนมาประมาณปีครึ่ง และเริ่มเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ถ่ายภาพ และเลือกซื้อองุ่นสดจากหน้าสวน
สำหรับสายพันธุ์องุ่นที่ปลูกภายในสวน มีหลายสายพันธุ์ เช่น บิ๊กเพอเลท ลักษณะผลกลม สีเขียว, ไวท์มะละกา ผลเรียวสีเขียว, ซุปเปอร์สวีท สีม่วงดำ, มารูน สีม่วงดำ ผลดก ทนโรค แต่ไม่ทนความชื้น และสายพันธุ์เอส 48 หรือเออร์ลี่ออโรร่า จากอิสราเอล ซึ่งเป็นองุ่นลูกใหญ่ ไร้เมล็ด รสชาติหวานอมเปรี้ยว กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะนิยมพันธุ์ที่มีรสหวาน ซึ่งการดูแลสวนองุ่นต้องใช้ความละเอียด โดยเฉพาะช่วงติดผล หากมีลูกเล็กหรือเบียดกันมากเกินไป ต้องตัดแต่งออก เพื่อให้ผลที่เหลือเติบโตเต็มที่ ลูกใหญ่ ไม่เบียดกัน
“การดูแลความหวานขององุ่น สวนจะใช้ปุ๋ยขี้ค้างคาวจากอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มาเป็นตัวช่วยเพิ่มความหวานตามธรรมชาติ ทำให้องุ่นมีรสชาติหวานละมุน ไม่หวานจัดหรือหวานโดดเหมือนการใช้ปุ๋ยเร่งหวานทั่วไป” นายสุขสวัสดิ์ กล่าวและว่า
ส่วนการป้องกันแมลงและศัตรูพืช ใช้วิธีธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ห้อยลูกเหม็นเพื่อไล่แมลงและกระรอก รวมทั้งทำมุ้งกันแมลง เพื่อป้องกันผีเสื้อ แมงจีนูน และแมลงอื่นๆ ส่วนการป้องกันเชื้อรา จะใช้ปูนเคี้ยวหมากผสมน้ำพ่นแทนสารเคมี เมื่อองุ่นเริ่มแก่ บริเวณผิวจะมีฝ้าขาวคล้ายแป้ง ซึ่งเป็นสารเคลือบตามธรรมชาติของผลองุ่น
ทั้งนี้องุ่นภายในสวนอายุประมาณ 8 เดือน ยังให้ผลผลิตไม่มากนัก แต่หากต้นมีอายุประมาณ 3 ปีขึ้นไป จะเป็นช่วงที่ให้ผลผลิตดกที่สุด โดยหนึ่งปีสามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ประมาณ 2 ครั้ง ราคาจำหน่ายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 100 บาท สำหรับผลขนาดไม่ใหญ่มาก 150 บาท และ 190 บาท ตามขนาดและสายพันธุ์ ผู้ที่สนใจเยี่ยมชมสวน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสวนองุ่นกัญญาฟาร์มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-017-8193