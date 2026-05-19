ตร.จับกองถ่ายภาพยนต์จีนยกกองลงร้านดังริมคลองชลฯหางดง เชียงใหม่ พบชาวจีนไม่มีเวิร์คเปอร์มิทร่วมด้วย

เชียงใหม่ – เสียงดังเอะอะมะเทิ่ง จนชาวบ้านร้อง..ตำรวจจับกองถ่ายภาพยนต์จีน ยกกองใหญ่ลงร้านดังริมคลองชลฯหางดง เชียงใหม่ พบขออนุญาตถูกต้อง แต่มีชาวจีนไม่มี work permit ร่วมกองด้วย
วันนี้ (19 พ.ค.) พ.ต.อ.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ ผกก.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.เอกคณิต ขจีจิตร์ รอง ผกก.สส.สภ.หางดง จ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.เอนก ศรีโพธิ์ สวป.สภ.หางดง พ.ต.ท.อวิรุทธ์ สุขแย้ม สว.กก.2 บก.ทท.2 พร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่ ได้เข้าจับกุมตัว ชายชาวจีนจำนวน 3 คน ในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตาม พรก.การบริหารจัดการการทำงานของบุคคลต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561”
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับร้องเรียนว่ามีกองถ่ายภาพยนต์จีนกองใหญ่มาทำการถ่ายทำที่ร้านดังริมคันคลองชลประทานต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ในช่วงเวลากลางคืนส่งเสียงดัง
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบกองถ่ายภาพยนต์กองใหญ่กำลังลงอุปกรณ์เพื่อถ่ายทำภาพยนต์ จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ พบว่า มีการขออนุญาตถูกต้อง แต่มีชาวจีนไม่ได้ขออนุญาตทำงาน จึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจหางดง เคยจับกุมกองถ่ายซีรี่ย์เถื่อนแนวตั้งที่ไม่ได้ขออนุญาตเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 มาแล้วครั้งหนึ่ง