สมุทรสงครามเปิดเวทีถ่ายทอดเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงหอยแครง ดันวรเดชฟาร์มต้นแบบ ลดพึ่งพาลูกพันธุ์นอกพื้นที่

สมุทรสงคราม - ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามเปิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพาะพันธุ์–อนุบาลหอยแครง สร้างความมั่นคงเกษตรกรชายฝั่ง ยกระดับฟาร์มต้นแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศ
วันนี้( 19 พ.ค.) นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยแครงสู่ชุมชน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล หัวหน้าโครงการวิจัยการเพาะพันธุ์และอนุบาลหอยแครงแบบมวลร่วมกับฟาร์มเกษตรกร นายวรเดช เขียวเจริญ เจ้าของวรเดชฟาร์ม และ นายสัมฤทธิ์ วงศ์สวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชมระบบเพาะพันธุ์หอยแครง ที่ วรเดชฟาร์ม ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์และอนุบาลหอยแครงแก่เกษตรกรชายฝั่ง ยกระดับอาชีพเพาะเลี้ยงให้มีความมั่นคงและยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน โดยมีการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการขยายพันธุ์และอนุบาลหอยแครง” พร้อมศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ในฟาร์ม ได้แก่ ฐานพ่อแม่พันธุ์หอยแครง การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน ถังอนุบาลลูกหอย การใช้กล้องจุลทรรศน์ และบ่อดินเลี้ยงหอยแครง เพื่อให้เห็นกระบวนการผลิตลูกพันธุ์แบบครบวงจร
ภายในงานยังเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐ
สำหรับ “วรเดชฟาร์ม” ถือเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลหอยแครงในบ่อดินแห่งแรกของประเทศไทย ที่ประสบความสำเร็จจากความร่วมมือกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ในการพัฒนาระบบเพาะพันธุ์ลูกหอยแบบครบวงจรในบ่อดินระบบปิดกึ่งธรรมชาติ ใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารหลัก บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ ช่วยลดการพึ่งพาลูกพันธุ์จากธรรมชาติและต่างพื้นที่
นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรยังสนับสนุนทุนวิจัยและผลักดันวรเดชฟาร์มเป็นต้นแบบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนชายฝั่ง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
ปัจจุบันวรเดชฟาร์มยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน เปิดให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้าน ทดลองเก็บหอยแครงด้วยกระดานเลน และศึกษากระบวนการเพาะเลี้ยงสมัยใหม่ สร้างรายได้เสริมและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอย่างยั่งยืน.