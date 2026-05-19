ชาวประมงเพชรบุรีผวา! หว่านแหหาดชะอำ เจอ “ปลาหมอคางดำ” นับ 10 กก. หวั่นกระทบสัตว์น้ำชายฝั่ง วอนรัฐเร่งตรวจสอบ

เพชรบุรี - ไต๋เรือพื้นบ้านโพสต์คลิปช็อก หว่านแหหน้าบ้านติดทะเลบางควาย หาดชะอำ ได้ปลาหมอคางดำเต็มแหแทบไร้ปลาทะเล สะท้อนสัญญาณระบาดหนัก ชาวประมงกังวลสัตว์น้ำท้องถิ่นเสี่ยงสูญหาย
วันนี้ (19 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อ “ไต๋นัย สดจี๋ ซีฟู๊ด” โพสต์คลิปขณะหว่านแหจับปลาในทะเลบางควาย หาดชะอำ จ.เพชรบุรี แต่กลับพบปลาที่ติดแหส่วนใหญ่เป็น “ปลาหมอคางดำ” น้ำหนักรวมกว่า 10 กิโลกรัม โดยแทบไม่มีปลาทะเลชนิดอื่นติดมา มีเพียง 2 ตัวเท่านั้น เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา สร้างความแตกตื่นให้กับชาวประมงพื้นบ้านและนักตกปลาในพื้นที่อย่างมาก
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านบางควาย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พบ นายจิรนัย หัดคล่อง อายุ 33 ปี หรือ “ไต๋นัย” เจ้าของคลิป ซึ่งเป็นไต๋เรือประมงพื้นบ้านและเรือตกปลา เปิดเผยว่า วันเกิดเหตุเป็นผู้ถ่ายคลิป โดยให้พี่ชายหว่านแหบริเวณหน้าบ้านซึ่งติดทะเล และเป็นจุดจอดเรือประมงพื้นบ้านบางไทรย้อย
ไต๋นัยระบุว่า เคยจับปลาหมอคางดำได้มากกว่า 10 กิโลกรัม และบางช่วงเคยได้ถึง 20–30 กิโลกรัมในช่วงน้ำทะเลขึ้นสูง ปลาที่จับได้ถูกนำมาประกอบอาหาร ทำอาหารแมว และใช้เป็นเหยื่อลอบจับปูม้า เพื่อลดต้นทุน แต่ยอมรับว่าไม่ต้องการให้ปลาชนิดนี้แพร่ระบาดในทะเล เพราะปัจจุบันแทบไม่พบปลากระบอกบริเวณชายฝั่งแล้ว อีกทั้งปลาที่พบส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเพียง 1–3 นิ้ว และหลุดตาแหไปจำนวนมาก
ต่อมา ไต๋นัยพาผู้สื่อข่าวไปยังคลองบางควาย ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งต้นตอ เนื่องจากคลองดังกล่าวเชื่อมต่อทะเลและอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 1 กิโลเมตร พบปลาหมอคางดำระบาดหนาแน่น แม้หน่วยงานประมงจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับชาวบ้านเคยจัดกิจกรรมกำจัดหลายครั้ง แต่ยังคงพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไต๋นัยคาดว่า สาเหตุการระบาดซ้ำอาจเกิดจากไข่หรือลูกปลาที่อยู่ในปากพ่อแม่ปลา ซึ่งปลาหมอคางดำมีพฤติกรรมคายลูกเมื่อถูกคุกคาม ทำให้รอดและแพร่พันธุ์ได้ต่อเนื่อง
ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ต่างกังวลว่า หากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไป สัตว์น้ำชายฝั่งท้องถิ่นอาจถูกแย่งอาหารและลดจำนวนลง จนคนรุ่นหลังอาจไม่รู้จักสัตว์น้ำพื้นถิ่นอีกต่อไป พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและหามาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน.