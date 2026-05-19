ศูนย์ข่าวศรีราชา- สลด! หนุ่มพิการวัย 17 ปีพลัดตกสะพานจุดชมวิวหาดวอนนภา บางแสน..ดับ แม่ร่ำไห้แทบขาดใจ ด้านตำรวจเตรียมสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 19 พ.ค.) ตำรวจ สภ. แสนสุข พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย มูลนิธิไตรคุณธรรม ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่สพบร่างผู้เสียชีวิต บริเวณริมทะเลบางแสนช่วงหาดวอนนภา ใต้สะพานจุดชมวิว ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบใ
โดยพบร่าง นายศิริวัฒน์ ร่มพุทธศาสนา อายุ 17 ปี เสียชีวิตอยู่ในน้ำทะเลโดยมีชาวบ้านนำร่างขึ้นมาไว้บนบก ส่วนบนสะพานยังพบน้ำอัดลมแว่นตาของผู้เสียชีวิตวางอยู่
กระทั่งต่อมา ได้มี น.ส.เอ (นามสมมติ) แม่ของผู้เสียชีวิตซึ่งเดินทางมาในที่เกิดเหตุและยืนยันว่าเป็นลูกของตนเอง แต่ไม่สะดวกให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
แต่จากการสอบถามแม่ค้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุเล่าว่าได้เห็นชายคนดังกล่าวตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้ เนื่องจากได้เข้ามาซื้อน้ำอัดลมเมื่อช่วงไปนั่งดื่มที่บนสะพานริมทะเล ก่อนจะพลัดตกสะพาน โดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นคนพิการ เพราะเมื่ถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือ ชายคนดังกล่าวนไม่ตอบ จึงคิดว่าช่วยเหลือตัวเองได้ กระทั่งมารู้ทีหลังว่าจมน้ำเสียชีวิตแล้ว
อย่าวไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นตอนของกฎหมายต่อไป