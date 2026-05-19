(คลิป) เผยชีวิตรันทด! ทหารพรานปราสาทคนา จยย.ชนท้าย 6 ล้อดับ สืบทอดเป็นทหารจากพ่อ สู้รบเขมรมา 2 ครั้ง ยากจนไม่มีบ้านอยู่

สุรินทร์- เผยชีวิตรันทด "อส.ทพ.นฤดล" หนึ่งในทหารพรานชายแดน ปราสาทคนา สุรินทร์ ขับจยย.ชนท้ายหกล้อดับ 2 นาย สืบทอดเป็นทหารพรานจากพ่อที่สละชีพในหน้าที่ ผ่านศึกใหญ่สู้รบกับเขมรมา 2 ครั้ง ฐานะครอบครัวยังยากจนไม่มีบ้านอยู่เป็นของตัวเอง ต้นสังกัดเสนอเรื่องสร้างบ้านให้ ยังไม่ทันได้บ้านใหม่ต้องมาเสียชีวิตเสียก่อน
วันนี้ ( 19 พ.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณี ทหารพราน 2 นาย ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ ชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ ที่จอดเสียอยู่ข้างทาง ถนนหมายเลข 224 สายกาบเชิง-พนมดงรัก บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เมื่อคืนวันที่ 18 พ.ค.เวลา 03.00 น. โดยทหารพรานทั้ง 2 นาย คือ อส.ทพ.สมศักดิ์ สุณาพรหม อายุ 33 ปี อยู่บ้าน ม.7 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ และ อส.ทพ.นฤดล เที่ยงมา อายุ 35 ปี อยู่บ้านโคกแสลง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ สังกัดหน่วยทหารพราน 2607 เป็นนักรบผู้กล้าสู้รบกับทหารกัมพูชา ชายแดนด้าน จ.สุรินทร์ มาถึง 2 ครั้ง ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชายแดนด้านปราสาทคนา ต.แนงมุด อ.กาบเชิง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด ญาติได้นำร่างของ อส.ทพ.นฤดล เที่ยงมา หนึ่งในผู้เสียชีวิต มาตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ที่ วัดแสงอรุณ บ้านสระทอง ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ และ ประกบพิธีสวดอภิธรรมศพ คืนแรกเมื่อคืนที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเงียบเหงา และโศกเศร้า มีครอบครัว ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และเพื่อนร่วมงาน เดินทางมาร่วมงานราว 50 คน โดยชาวบ้านต้องช่วยกันจัดงานศพตามมีตามเกิด เนื่องจากครอบครัวของ อส.ทพ.นฤดล มีฐานะยากจน
โดยพิธีสวดอภิธรรมคืนแรก มี ร.ท.ปกรณ์ โกยชัย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2607 (ผบ.ร้อย.2607) มาร่วมงาน พร้อมกับเปิดเผยว่า อส.ทพ.นฤดล เที่ยงมา และ อส.ทพ.สมศักดิ์ สุณาพรหม เป็นกำลังพลหลักที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติการเข้าตีสู้รบในกรณีพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ถึง 2 ครั้งที่ผ่านมา การจากไปของทั้งคู่ สร้างความสูญเสียและเสียใจให้กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก
สำหรับประวัติ อส.ทพ.นฤดล หนึ่งในผู้เสียชีวิต เกิดวันที่ 6 มิ.ย. 2534 อายุ 35 ปี เจ้าตัวได้รับสิทธิเป็นทหารพรานแทนบิดาที่เสียชีวิตในหน้าที่ ทางบ้านมีฐานะยากจนมาก เดิมอาศัยอยู่ที่บ้านพักข้าราชการของบิดา แต่เมื่อบิดาเสียชีวิตลงจึงต้องส่งคืนบ้านพักให้ทางราชการ ทำให้ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ที่ผ่านมาหน่วยต้นสังกัดได้ทำเรื่องเสนอขอสร้างบ้านพักอาศัยให้กับ อส.ทพ.นฤดล เพื่อตอบแทนความดีสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ แต่กลับมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียก่อน อย่างน่าเสียดาย ยังไม่ได้บ้านหลังใหม่ เป็นที่น่ารันทดใจเป็นอย่างมาก
สำหรับ กำหนดการฌาปนกิจศพ 2 ทหารกล้า นั้น อส.ทพ.นฤดล เที่ยงมา ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดแสงอรุณ จ.สุรินทร์ มีกำหนดการฌาปนกิจศพในวันพุธที่ 20 พ.ค. 2569
ส่วน อส.ทพ.สมศักดิ์ สุณาพรหม ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเกิด บ้านโคกแสลง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ มีกำหนดการฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2569 นี้