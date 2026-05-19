(คลิป)ศรัทธาเผยรับรู้-เฝ้าสังเกตมากว่า 5 ปี กรณีเจ้าอาวาสวัดฯเชียงใหม่ส่อพัวพันสีกาคนทำความสะอาด

เชียงใหม่ – ล่าสุดสำนักพุทธเชียงใหม่ จ่อสอบข้อเท็จจริงแล้ว!! ชาวบ้านเผย..รับรู้-เฝ้าสังเกตพฤติกรรมมานานกว่า 5 ปี เจ้าอาวาสฯส่อพัวพันสีกามีลูกมีผัวที่จ้างมาทำความสะอาดวัด เคยร้องคณะสงฆ์พื้นที่ปกครอง บอก..หลักฐานไม่พอ จนต้องหอบคลิปภาพร้องสื่อ
ความคืบหน้า กรณีนายเหลือง(นามสมมุติ)พร้อมด้วยศรัทธาวัดแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ พากันนำหลักฐานภาพถ่ายคลิปจากกล้องที่แอบตั้งไว้ในกุฏิ เข้าร้องเรียนสื่อมวลชน หลังจากเฝ้าจับตาดูพฤติกรรมของพระระดับเจ้าอาวาสอายุประมาณ 57 ปี มีพฤติกรรมในทางเสื่อมเสีย ทำนองชู้สาวกับ หญิงที่มารับจ้างทำความสะอาดวัด ซึ่งมีสามีและลูกอยู่แล้ว
วันนี้(19 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ วัดดังกล่าว พบมีเพียงพระสงฆ์ไม่กี่รูปที่อยู่ในภายวัด สอบถามทราบว่าเจ้าอาวาสอยู่ที่กุฏิเจ้าอาวาส พอผู้สื่อข่าวสั่นระฆังเพื่อขอพบ แต่ก็ไม่มีการตอบรับแต่อย่างใด
ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าสังเกตและรับรู้เรื่องเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวมีพฤติกรรมแบบนี้มานานกว่า 5 ปี เนื่องจากท่านเจ้าอาวาสมีอำนาจเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องในวัดเพียงผู้เดียว จึงได้จ้างศรัทธราที่เป็นผู้หญิงเข้ามาทำงานในวัด ซึ่งผู้หญิงคนนี้สามารถเข้าออกวัด เข้าออกกุฏิได้ตลอดเวลา
ส่วนคลิบวีดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่ เป็นคลิบบริเวณภายในห้องท่านเจ้าอาวาส ซึ่งพอมีการเผยแพร่คลิปพฤติการณ์ของเจ้าอาวาส ชาวบ้านได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกกรณีดังกล่าว ซึ่งชาวบ้านบางส่วนเห็นว่าท่านเจ้าอาวาสควรสึกจากสมณเพศได้แล้ว
ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จะเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้ว