ตร.รวบหนุ่มทุบกระจกร้านใน มช.กวาดโทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊กมูลค่า 8 แสน สารภาพต้องการหาเงินใช้ช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง

เชียงใหม่ - ตำรวจภูพิงค์รวบหนุ่มรับจ้างขับรถย่องกลางดึกทุบกระจกร้านใน มช.กวาดโทรศัพท์มือถือและ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มูลค่า 800,000 บาทแล้วหลบหนี สุดท้ายจนมุมระหว่างย้อนกลับมาหาแฟนสาว สารภาพก่อเหตุเพราะต้องการใช้เงินและภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
วันนี้ (19 พ.ค. 69) รายงานข่าวแจ้งว่า ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอก สิโณทัย ลิลิตธรรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จับกุมตัวนายเกียรติศักดิ์ ปริสุทธิกุล อายุ 28 ปี อาชีพรับจ้างขับรถรับจ้าง ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทุบทำลายกระจกร้านนิยม CMU Store ภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลักทรัพย์เป็นโทรศัพท์มือถือ 13 เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง มูลค่าประมาณ 800,000 บาท เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 69 ช่วงเวลาประมาณ 23.00 น.แล้วหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งสืบสวนจนกระทั่งสามารถติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 พ.ค. 69 ที่บริเวณหอพักแห่งหนึ่งในตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมของกลางที่ลักไป หลังจากที่นายเกียรติศักดิ์ได้หลบหนีเข้าไปในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และได้ย้อนกลับมาพบแฟนสาว ซึ่งผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง ตามหลักฐานกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุที่สามารถบันทึกพฤติการณ์ในช่วงที่ลงมือก่อเหตุไว้ได้
ทั้งนี้ นายเกียรติศักดิ์อ้างว่าลงมือก่อเหตุไปเพราะสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และต้องการใช้เงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยแจ้งข้อหา “ลักทรัพย์ในเคหสถาน ในเวลากลางคืน โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์ หรือรับของโจร” ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา