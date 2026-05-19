(คลิป)ไปชม..กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลานิลเข้มแข็ง ไม่พึ่งพ่อค้าคนกลาง แปรรูปขายเองสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

สกลนคร - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านงิ้วด่อนรวมพลังเกษตรเลี้ยงปลานิล 50 ครัวเรือนไม่ขายให้พ่อค้าคนกลางตัดปัญหาถูกกดราคา หันมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลานิลและทำตลาดเอง ทั้งปลานิลฟูรสลาบ ปลาร้านิลทรงเครื่อง ปลานิลแดดเดียว ปลานิลทอดพร้อมรับประทาน ปัจจุบันกลายเป็นสินค้าขายดีประจำบูท OTOP ของจังหวัดและเปิดขายออนไลน์ทั่วไทย
ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลต้นแบบของ "การพึ่งพาตนเอง" ที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาบ้านโพธิ์ศรี ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร ที่ปลุกพลังเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินกว่า 50 ราย ให้หันมาจับมือกันแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ด้วยการเดินหน้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เอง 100%
ชาลีนี จิมรัมย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ศรี ในฐานะประธานกลุ่มฯ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากการรวมตัวกันเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อนำมาเป็นทุนรอนในการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน เนื่องจากมองเห็นว่าหากต่างคนต่างเลี้ยงต่างขายก็จะไม่มีอำนาจต่อรองและโอกาสที่จะเติบโตได้ยาก แต่หากรวมกลุ่มกันจะดึงดูดการสนับสนุนจากภาครัฐได้ดีกว่า
โดยกลุ่มจะรับซื้อปลานิลสดจากสมาชิกในราคากลางที่กิโลกรัมละ 50 บาท คัดขนาดพิมพ์นิยม 5-6 ตัวต่อกิโลกรัม เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปทันที
ความโดดเด่นของกลุ่มนี้คือการได้รับการสนับสนุนตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถอบปลาได้ครั้งละถึง 40 กิโลกรัม ผนวกกับการเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านการตลาดและองค์ความรู้จากสำนักงานพัฒนาชุมชน ทำให้สามารถต่อยอดจากปลาแดดเดียวแบบเดิมๆ ขึ้นหิ้งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารชุมชนตัวใหม่ เช่น ปลานิลฟูรสลาบ และปลาร้านิลทรงเครื่อง
สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ประกอบด้วย ปลานิลฟูรสลาบ และปลาร้านิลทรงเครื่อง กล่องละ 50 บาท ปลานิลแดดเดียวแพกซีลสุญญากาศอย่างดี 5 ตัว ราคาแพกละ 100 บาท และปลานิลทอดพร้อมรับประทาน กล่องละ 100 บาท ปัจจุบันกลายเป็นสินค้าขายดีประจำบูท OTOP ของจังหวัด
ทั้งนี้ ใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook หรือ Line ในชื่อ ชาลีนี จิมรัมย์ หรือโทร.ติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์ 08-9075-2897