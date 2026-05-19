สลดอีก! หนุ่มใหญ่สุรินทร์คลั่ง ควงมีดบุกฟันยายวัย 62 ปีดับคาบ้าน หลานสาววิ่งหนีตายร้องหาคนช่วย

สุรินทร์ - สลดอีก! หนุ่มใหญ่เมืองช้างคลั่งควงมีดบุกฟันยายวัย 62 ปีดับคาบ้าน หลานสาววัย 12 ปีวิ่งหนีตายร้องหาคนช่วย เพื่อนบ้านเผยผู้ก่อเหตุกับผู้ตายอยู่ตรงข้ามกันมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อย ตำรวจเร่งตรวจหาสารเสพติดหลังมีประวัติเสพยา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนนี้ (18 พ.ค. 69) ร.ต.อ.กันต์ หวานอารมณ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ศรีณรงค์ ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้มีดฟันคนเสียชีวิต ที่บ้านเลขที่ 44 หมู่ 15 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จึงนำกำลังรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียว พบผู้เสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้ากึ่งตะแคงจมกองเลือด อยู่บริเวณหน้าบ้าน ที่บริเวณขมับด้านซ้ายพบร่องรอยที่เกิดจากมีดฟันเป็นแผลฉกรรจ์ 2 แผล กะโหลกเปิด ทราบชื่อคือ นางพวน ใจมนต์ อายุ 62 ปี
บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุพบ นายสฤษดิ์ ยิ่งอินทร์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 178 หมู่ 15 บ้านตรวจ ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอยู่บ้านตรงข้ามกัน เป็นผู้ก่อเหตุ ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงผู้ต้องหายังคงเอะอะโวยวาย พูดจาวกวน พร้อมกับถือมีดแกว่งไปมา และพูดท้าทายว่า หากมีใครเข้ามายุ่งจะเอาอีก ซึ่ง จนท.ตำรวจต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมร่วม 1 ชั่วโมง ก่อนจะอาศัยจังหวะผู้ต้องหาเผลอบุกเข้าชาร์จจับกุมตัว พร้อมปลดอาวุธมีดของกลางออกมาได้ โดยพฤติกรรมของผู้ต้องหามีลักษณะพูดวกไปวนมา คล้ายมีอาการหลอน
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปตรวจหาสารเสพติดเนื่องจากมีประวัติเสพยาเสพติด และควบคุมตัวไว้ที่ สภ.ศรีณรงค์ เพื่อทำการสอบสวนสาเหตุของการฆาตกรรมในครั้งนี้ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้น จนท.ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา รอสอบปากคำผู้ต้องหาและพยานแวดล้อมให้แล้วเสร็จจึงจะทำการแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้ง
จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้เคียงให้การว่า ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุ เคยมีปากเสียงกันประจำ และวันนี้ก็มีปากเสียงกันเช่นเคย แต่ไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุจะกล้าใช้มีดฟันจริงๆ เพราะเมื่อก่อนก็เคยมีปากเสียงกันประจำ แต่ไม่เคยลงมือถึงขนาดนี้
เด็กหญิง อายุ 12 ปี หลานสาวผู้ตาย ให้การว่า ตอนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุด่า แล้วเอามีดมาฟันย่า ตอนที่ฟันตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ มัวแต่วิ่งไปบอกคนข้างบ้าน และโทรศัพท์หาแม่
ส่วนศพผู้ตาย แพทย์เวร รพ.ศรีณรงค์ ได้มาร่วมชันสูตรพลิกศพเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก่อนมอบศพให้ญาตินำไปจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ตายอาศัยอยู่ในบ้านกับหลานสาวสองคน ส่วนสามีผู้ตายไม่อยู่บ้านไปทำงานต่างจังหวัด ก่อนเกิดเหตุสลดดังกล่าว