(คลิป)“ร้อนสลับฝน” ดันตลาดเห็ดป่าท่าอุเทนคึกคัก เซียนเก็บเห็ดยิ้มรายได้สะพัดวันละหลายพัน

นครพนม - สภาพอากาศร้อนอบอ้าวสลับสายฝนในช่วงต้นฤดูฝน ส่งผลให้ “เห็ดป่า” ตามธรรมชาติเริ่มออกดอกจำนวนมาก สร้างความคึกคักให้ตลาดเห็ดริมทางบ้านเชียงยืน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จนกลายเป็นจุดแวะซื้อยอดนิยมของนักเดินทางและนักชิมตลอดแนวถนนเลียบแม่น้ำโขงและทางหลวงหมายเลข 212 สายนครพนม-ท่าอุเทน
วันนี้ (19 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศตลาดเห็ดริมทางบ้านเชียงยืน พบว่าตลอดสองฝั่งถนนมีชาวบ้านนำเห็ดป่านานาชนิดมาวางจำหน่ายอย่างคึกคัก ทั้งเห็ดระโงก เห็ดปลวก เห็ดผึ้ง และเห็ดดิน โดยเฉพาะ “เห็ดระโงก” ทั้งระโงกขาวและระโงกเหลือง ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจนมีลูกค้าแวะซื้ออย่างต่อเนื่อง บางร้านขายหมดตั้งแต่ช่วงสายๆ
จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ ทราบว่าราคาขายเห็ดระโงกขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 300-400 บาท ส่วนเห็ดชนิดอื่นๆ ขายในราคาจานละ 50-100 บาท หรือกิโลกรัมละ 250-400 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและความสดของเห็ด
นางสาวจันทิมา ศรีสวัสดิ์ หรือ “น้องแจง” เซียนเก็บเห็ดวัย 40 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ช่วงนี้สภาพอากาศเหมาะสม ทำให้เห็ดป่าออกดอกจำนวนมาก ชาวบ้านหลายคนจึงออกหาเห็ดตั้งแต่ช่วงตี 4 ก่อนนำมาวางขายริมทาง ซึ่งสามารถขายหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะวันหยุดหรือช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่าน
“บางวันเก็บเห็ดได้หลายสิบกิโลกรัม ขายหมดก่อนเที่ยง รายได้เฉลี่ยวันละ 2,000-3,000 บาท ถือเป็นรายได้เสริมสำคัญของครอบครัวในช่วงฤดูฝน” น้องแจงกล่าว
อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดเห็ดป่าจะสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่หน่วยงานสาธารณสุขยังคงออกมาเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกบริโภคเห็ดป่า เนื่องจากในช่วงฤดูฝนมักมีเห็ดพิษเกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งมีลักษณะคล้ายเห็ดกินได้ อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมแนะนำให้ประชาชนยึดหลัก “เห็ดไม่รู้จัก ไม่มั่นใจ ไม่เก็บ ไม่กิน” และควรเลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในช่วงฤดูเห็ดป่ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้