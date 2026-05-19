(คลิป)ศรัทธาสุดทน!หอบภาพตั้งกล้องแอบถ่ายร้องสื่อ-จี้สอบ อ้างเจ้าอาวาสวัดฯเชียงใหม่เป็นชู้เมียชาวบ้าน

เชียงใหม่ - เคยร้องทั้งกรรมการวัด-คณะสงฆ์ผู้ปกครองระดับตำบล อำเภอ จังหวัด แล้วไม่เชื่อ บอกหลักฐานไม่พอ..ศรัทธาวัดดังในเชียงใหม่ หอบคลิปภาพตั้งกล้องแอบถ่ายร้องสื่อ-จี้สอบ เจ้าอาวาสส่อเป็นชู้หญิงมีลูกมีผัวแล้ว บอกเป็นคนรับจ้างทำความสะอาด-ขึ้นกุฏิแต่ช่วงเย็น หิ้วรองเท้าเข้าห้องหายเป็นชั่วโมง
วันนี้(19 พ.ค.69) นายเหลือง(นามสมมุติ)พร้อมด้วยศรัทธาวัดดังแห่งหนึ่งของหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ พากันนำหลักฐานภาพถ่ายคลิปวีดีโอ เข้าร้องเรียนสื่อมวลชน หลังจากเฝ้าจับตาดูพฤติกรรมของพระเจ้าอาวาส พบพฤติกรรมส่อเสื่อมเสีย ทำนองชู้สาวกับ หญิงที่มารับจ้างทำความสะอาดวัดซึ่งมีสามีและลูกอยู่แล้ว
ศรัทธาวัดดังกล่าว เล่าว่า ทนเห็นพฤติกรรมแบบนี้ไม่ไหว ต้องถึงขั้นปาราชิกแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการบอกกล่าวด้วยวาจาว่าให้ทำการสึกออกไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และร้ายแรง กระทบต่อความศรัทธาความรู้สึกของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ แต่เจ้าอาวาสไม่ยอมสึก ซ้ำยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวด่าทอ-ท้าให้หาหลักฐานมาแสดง
ต่อมาจึงมีการแอบตั้งกล้องไว้ในกุฎิเจ้าอาวาส พบว่ามีผู้หญิงที่ชื่อแหว๋ว ที่อ้างว่ามารับจ้างทำความสะอาด จะเข้ามาในวัดช่วงเย็นๆ ในภาพจะเห็นว่าเมื่อมาถึงจึงได้ถอดรองเท้าหิ้วรองเท้าเข้าไปภายในกุฎิ-ในห้องของเจ้าอาวาส แล้วเดินหาเข้าไปในห้องนอนของเจ้าอาวาสนานกว่า 1 ชั่วโมง
ครั้งหนึ่ง ชาวบ้านแอบตามไปส่องดูก็พบว่า เจ้าอาวาสกับหญิงคนดังกล่าวกำลังเริงรักอยู่กับเจ้าอาวาส ด้วยความตกใจและไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจึงได้แอบถ่ายภาพ โดยในภาพเหมือนผู้หญิงคนดังกล่าวกำลังขึ้นคล่อมร้างของเจ้าอาวาสมีการกอดจูบลูบคลำ และยืนยันว่าภาพดังกล่าวเกิดขึ้นจริง เพราะในภาพถ่ายสิ่งแวดล้อมทุกอย่างคือห้องของเจ้าอาวาส
เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการวัดเพื่อให้พิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้น คณะกรรมการส่วนมากไม่ยอมเชื่อ มีความพยายามช่วยกันปกปิด และทางเจ้าอาวาสอ้างว่าตนกำลังป่วยยังไม่ขอสึกในช่วงนี้ เมื่อร้องเรียนไปทางคณะสงฆ์ที่ปกครอง ชาวบ้านกลับถูกข่มขู่ต่างๆนานาพร้อมกับถ้อยคำด่าทอ อ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอ
พวกตนจึงนำภาพและคลิปดังกล่าวมาร้องเรียนสื่อมวลชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน และให้เจ้าอาวาสนั้นสึกออกไปให้พ้นจากความเป็นพระ เพราะรู้สึกอับอายเหมือนถูกหลอกให้กราบไหว้พระที่ปาราชิกขาดจากความเป็นพระแล้ว และยังมีอีกหลายคนยังหลงกราบไหว้อยู่