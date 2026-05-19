รอง ผบ.ตร.นำตำรวจภาค 6 ค้นบ้านพิด’โลก สางคดีสแกมเมอร์แตกทัพจากเขมรจ่อย้ายเข้าพม่า

พิษณุโลก - รอง ผบ.ตร.นำเจ้าหน้าที่ลุยค้นบ้านพักกลางพิษณุโลก..สางคดีสแกมเมอร์แตกทัพจากกัมพูชา หลังสแกมฯ อินโดจะย้ายไปฐานเมียนมา แต่เปลี่ยนใจระหว่างพักคอย-แจ้งสถานทูตฯ ประสานตำรวจช่วย ยืนยันไม่ใช่เหยื่อค้ามนุษย์ แต่เป็นสแกมเมอร์แท้ ก่อนชายแดนไทย-กัมพูชาปะทุ พบคนไทยเช่าบ้านรอ-คนจีนคุม
พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.(ปป.), พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รอง ผบช.ภ.6, พล.ต.ต.นิคม เครือนพรัตน์ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก, พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก, พ.ต.อ.ไชยวิญญ์ อินทรทรัพย์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก, พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก เปิดปฏิบัติการตรวจค้นบ้านพัก ตำบลพลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก ค่ำที่ผ่านมา (18 พ.ค. 69)
หลังกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา ว่ามีบุคคลสัญชาติอินโดนีเซียถูกนำพาจากประเทศกัมพูชาเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมา และถูกกักตัวอยู่ภายในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก
เจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายค้นศาลจังหวัดพิษณุโลกตรวจค้นบ้านเป้าหมาย พบชาวอินโดนีเซียจำนวน 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน และยังมีชายชาวจีนอีก 1 คน พร้อมคนไทย 2 คนเป็นผู้ให้การช่วยเหลือ-ซุกซ่อนบุคคลต่างด้าว
พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร.(ปป.) ระบุว่า จากการตรวจสอบพบคนไทยเป็นผู้เช่าบ้านเพื่อนำพาแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากกัมพูชา เข้าพักคอยก่อนส่งทำงานต่อที่พม่า ขณะที่ชาวอินโดนีเซียทั้ง 3 ราย ให้การสารภาพว่าทำงานเป็น “สแกมเมอร์” ที่กัมพูชา ก่อนชายแดนไทย-กัมพูชาปะทะ จึงต้องย้ายฐาน โดยมีเป้าหมายไปเมียนมา จึงแวะมาพักพิษณุโลก
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาแก่คนอินโดนีเซียและชาวจีนฐาน “เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนจะผลักดันกลับประเทศต่อไป ส่วนคนไทย 2 รายถูกจับในข้อหา “ให้ที่พักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองหรืออยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย” และยึดรถ 2 คัน ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ดำเนินคดี
รอง ผบ.ตร.เผยอีกว่า คนอินโดฯ ทั้ง 3 คนไม่ใช่เหยื่อการค้ามนุษย์ แต่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถูกนำมาแวะพักคอยที่พิษณุโลก ก่อนไป อ.แม่สอด จ.ตาก ข้ามฝั่งไปพม่า เพียงแต่เขาอยากจะกลับบ้าน จึงแจ้งไปยังสถานทูตอินโดนีเซียเพื่อให้ไทยเข้าช่วยเหลือ ซึ่งโอกาสนี้ตนได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค 6 และ ตม.ขยายผลเพื่อกวาดล้างขบวนการสแกมเมอร์เข้มข้นขึ้นด้วย