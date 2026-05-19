“อนุทิน” ยกคณะบิ๊ก มท.บินเข้าพิษณุโลก กราบหลวงพ่อวัดใหญ่-ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพ่อ ส.ส.ลูกพรรค

พิษณุโลก - “นายกฯ อนุทิน” ยกคณะบิ๊กมหาดไทยนั่งเครื่องบินส่วนตัวลงเมืองสองแคว กราบพระพุทธชินราช ก่อนร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของลูกพรรคภูมิใจไทยเขต 3 ท่ามกลาง ส.ส.ทั้ง 5 คนของพิษณุโลก-ผู้บริหารท้องถิ่น-ผู้นำท้องที่ร่วมงาน
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เช่น น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายไชยวัฒน์ จุลถิรพงษ์ เลขานุการกระทรวงมหาดไทย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว ลงที่สนามบินพิษณุโลก ค่ำที่ผ่านมา (18 พ.ค.)
ก่อนนายกรัฐมนตรีจะนั่งรถ SUV ทะเบียน 7 ขธ 273 กทม. พร้อมคณะ เดินทางไปกราบหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และรองผู้ว่าฯ อีก 3 คน รวมถึงนายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.เขต 5 นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.เขต 4 พรรคภูมิใจไทย ร่วมให้การต้อนรับ
นายกฯ ใช้เวลาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ่ายรูปกับคณะผู้ติดตามไม่นานนัก แม้เป็นภารกิจส่วนตัว แต่ก็มีคนพิษณุโลกบางคนทราบข่าวขอมาถ่ายรูปและเซลฟีกับนายกฯ อนุทิน หน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช
จากนั้นคณะของนายกฯ เดินทางต่อไปที่วัดตูม ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก เพื่อร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสมาน ทองหนัก บิดาของนายพงษ์มนู ทองหนัก ส.ส.เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ท่ามกลางบรรดาผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนที่ทราบข่าว ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ยังมีนายนพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย เขต 2 และ นางสาวณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ พรรคก้าวไกล เขต 1 ร่วมงาน จนการฟังสวดพระอภิธรรมคืนที่สองหนาแน่นเป็นพิเศษ
หลังเสร็จพิธี คณะนายกฯ ได้รับประทานอาหารที่ “ร้านช่อมาลี” ก่อนขึ้นเครื่องบินส่วนตัวกลับในคืนเดียวกัน