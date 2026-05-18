เศร้า! ทหารพรานชายแดน“ปราสาทคนา” ขับ จยย.พุ่งชนท้าย 6 ล้อ จอดเสียข้างทางดับ 2 นาย

สุรินทร์- เศร้าสลด 2 ทหารพราน ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน “ปราสาทคนา” สุรินทร์ ขับ จยย. เดินทางจากบ้านกลับฐานฯ พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ จอดเสียข้างทาง เสียชีวิต 2 นาย
วันนี้ ( 18 พ.ค.69) เวลาประมาณ 03.00 น. ร.ต.ต.สัญญา ทะนง รองสารวัตรสอบสวน (ร้อยเวรเจ้าของคดี) สภ.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุสลด รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นเวฟ สีน้ำเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน พุ่งชนอัดท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบีย 704911 สุรินทร์ ที่บริเวณถนน หมายเลข 224 กาบเชิง-พนมดงรัก หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ หลังรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จอดเสียอยู่ริมทาง มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย จึงรีบประสาน หน่วยกู้ภัยสว่างซาเซี้ยกงธรรมสถาน จุดบริการประชาชน อำเภอพนมดงรัก รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ท้ายรถบรรทุก ในสภาพพังเสียหายยับเยิน และพบผู้ได้รับบาดเจ็บนอนหมดสติแน่นิ่งจมกองเลือด อยู่ใต้ท้องรถบรรทุกด้านท้าย ทราบภายหลังว่าเป็น เจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่ขับผ่านมา มองไม่เห็นและพุ่งชนท้ายอย่างจัง จนได้รับบาดเจ็บสาหัสดังกล่าว ทราบชื่อคือ อส.ทพ.สมศักดิ์ สุณาพรหม อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 394 ม.7 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ และรายที่ 2 อส.ทพ.นฤดล เที่ยงมา อยู่บ้านโคกแสลง ต.แนงมุด อ.กาบเชิง ทั้งสองนายสังกัดหน่วยทหารพราน 2607 ในอำเภอกาบเชิง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนด้าน ปราสาทคนา ต.แนงมุด อ.กาบเชิง ซึ่งกำลังเดินทางมาจากบ้าน เพื่อกลับไปยังฐาน โดยที่เกิดเหตุมีพลเมืองดีนำส่งตัวไปโรงพยาบาลก่อนหน้าแล้ว 1 นาย ก่อน จนท.กู้ภัยจะช่วยเหลือนำตัวอีกนายที่นอนหมดสติ จมกองเลือดอยู่ไปโรงพยาบาลพนมดงรัก ก่อนที่ทั้ง 2 นายจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา เนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียด พร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน หากรถเสียควรเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน หรือนำอุปกรณ์เตือนมาติดตั้งให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอย โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
นายสัญชัย ธรรมา อายุ 53 ปี หัวหน้าชุดหน่วยกู้ภัยสว่างซาเซี้ยกงธรรมสถาน จุดบริการประชาชน อำเภอพนมดงรัก ให้ข่อมูลว่า เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถบรรทุก บริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนสายหนึ่งในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จึงรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นพบว่า มีผู้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้ว 1 ราย ขณะเดียวกันยังพบผู้บาดเจ็บอีก 1 ราย นอนอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่าไม่มีชีพจรแล้ว จึงเร่งให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนประสานนำส่งโรงพยาบาล ทราบชื่อผู้ประสบเหตุ ภายหลังคือรายแรก อส.ทพ.สมศักดิ์ สุณาพรหม อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 394 ม.7 ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ และรายที่ 2 อส.ทพ.นฤดล เที่ยงมา อยู่บ้านโคกแสลง ต.แนงมุด อ.กาบเชิงฯทั้งสองนายสังกัดหน่วยทหารพราน 2607 ในอำเภอกาบเชิง โดยเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง
เบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียใจแก่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานแล รวมทั้งประชาชนที่ทราบข่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึก ขณะสภาพถนนค่อนข้างมืดและมีรถบรรทุกจอดอยู่บริเวณดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่คอยดูแลรักษาอธิปไตยให้กับประชาชนคนชายแดน
นายธีรศักดิ์ ขันธะระ อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 380/7 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เจ้าของสิ่งของที่อยู่ในรถคันเกิดเหตุ ว่าตนได้ว่าจ้างรถขนของเพื่อกลับบ้านที่ จ.สุรินทร์ แต่เหลือระยะทางแค่ 70 กิโล จะถึงที่หมายทางคนขับแจ้งว่ารถเกิดเสีย ตนเองในขณะนั้นขับรถนำหน้าคันเกิดเหตุไปไกลพอสมควร จึงขับรถย้อนไปดูรถขนส่ง พร้อมประสาน สภ.แนงมุด เพื่อขอนำกรวยไปวางกั้นและขอรถเคลื่อนย้ายบรรทุกที่จอดเสีย แต่ติดต่อรถเคลื่อนย้ายไม่ได้ สายตรวจจึงได้นำกรวยไปวางป้องกันอุบัติเหตุ แต่ไม่วายมาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น
ด้าน ร.ต.ต.สัญญา ทะนง รองสารวัตรสอบสวน เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีว่า เบื้องต้นได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้ว ส่วนรายละเอียดของรูปคดียังอยู่ในสำนวนการสอบสวน ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใด เนื่องจากเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง หลังรับแจ้งเหตุ พนักงานสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบรถจักรยานยนต์ Honda Wave 100 สีน้ำเงิน-ดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน พุ่งชนอัดท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ สีน้ำเงิน ที่จอดเสียอยู่บริเวณเลยหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด ประมาณ 20 เมตร โดยไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ขับขี่ ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำผู้บาดเจ็บอีก 1 ราย ส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้า ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนพบนอนจมกองเลือดอยู่ใต้ท้องรถบรรทุก ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ พบว่าพังเสียหายอย่างหนัก ลักษณะอัดก๊อปปี้ติดท้ายรถบรรทุก ส่งผลให้ไฟท้ายด้านขวาของรถบรรทุกแตกหักเสียหาย และโครงเหล็กกั้นท้ายรถยุบตัวลงอย่างเห็นได้ชัด
ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบว่ายังคงมีร่องรอยอุบัติเหตุปรากฏอยู่บนพื้นถนน ทั้งคราบเลือดของผู้เสียชีวิตที่แห้งติดพื้น เศษไฟท้ายรถบรรทุกแตกกระจาย รวมถึงชิ้นส่วนบังโคลนและเศษอะไหล่รถจักรยานยนต์ตกเกลื่อนทั่วบริเวณ
ทั้งนี้ จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากป้ายที่ทำการ อบต.แนงมุด ประมาณ 20 เมตร โดยบริเวณดังกล่าวมีเสาไฟส่องสว่างจำนวน 2 ต้น แต่ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ในช่วงเวลาเกิดเหตุมืดสนิท ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มองไม่เห็นรถบรรทุกที่จอดเสียอยู่ด้านหน้า จนนำไปสู่อุบัติเหตุสลดดังกล่าว พร้อมกับได้ขอตรวจสอบดูภาพวงจรปิด ขณะเกิดเหตุ ที่ติดอยู่บริเวณทางเข้า อบต.แนงมุด ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 100 เมตร บันได้ภาพได้ไม่ชัดเจนนัก แต่เห็นแสงไฟรถ จยย.ขับไม่เร็วมากนัก ก่อนจะพุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างจัง