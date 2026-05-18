เจ้าหนี้บุรีรัมย์โหดเถื่อน! ขับรถไล่ตามรุมทำร้ายลูกหนี้ ชักปืนขู่-มีดแทงกลางถนน ชิงกระเป๋าเงิน ตร.บุกรวบคาบ้าน

บุรีรัมย์- เจ้าหนี้โหดเถื่อน อ้างถูกเบี้ยวหนี้โทร.ไม่รับบล็อกทุกช่องทางติดต่อ เห็นลูกหนี้ขับรถส่งสินค้าขับไล่ตามบังคับให้จอด ก่อนถือปืนลงไปหวังขู่ลูกหนี้ฮึดสู้ปัดปืนตกพื้นแตกถึงรู้เป็นของปลอม หลานเจ้าหนี้วิ่งไปเอามีดในรถมาแทงไหล่พร้อมชิงกระเป๋าเงินสดไปกว่า 7,000 บาท ท่ามกลางรถสัญจรไปมาพลเมืองถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน ตำรวจ สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นำกำลังบุกรวบถึงบ้าน
วันนี้ ( 18 พ.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์ชาย 2 คน และผู้หญิง 1 คน ลักษณะมีปากเสียงและพยายามรุมทำร้าย ชายคู่กรณีที่มาคนเดียว บริเวณสามแยกถนนหัก (ทุ่งแหลม) ริมถนนทางหลวงหมายเลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ขาเข้าอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยในคลิปฝั่งชาย-หญิงที่พยายามจะรุมทำร้ายร่างกาย ชายที่อยู่คนเดียวมีปืนในมือ สร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ที่ขับรถผ่านไปมา และพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปด้วย เพราะกลัวจะถูกลูกหลง อีกคลิปจะเห็นว่าฝั่งกลุ่มที่ก่อเหตุเดินไปขึ้นรถเก๋งและจังหวะจะขับหลบหนี ได้พุ่งชนประตูรถกระบะตู้ทึบของชายที่ถูกทำร้ายด้วย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 11.50 น. ของวันนี้ (18 พ.ค.69)
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ ทราบว่ากลุ่มคนที่ปรากฏในคลิปฝั่งที่ก่อเหตุอยู่ในท้องที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ แต่ท้องที่เกิดเหตุอยู่ใน อ.นางรอง
จากนั้น พ.ต.อ.อานนท์ เหล็กดี ผู้กำกับการ สภ.นางรอง จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสวนสอบ สภ.นางรอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เฉลิมพระเกียรติ ไปติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมาย
เมื่อไปถึงบ้านหลังหนึ่งใน ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ พบนางเจี๊ยบ อายุ 54 ปี นายต้น อายุ 40 ปี สามี แต่ไม่พบ นายทอม ซึ่งเป็นหลาน ที่ปรากฏในคลิปอีกคน แต่จากการสอบถามนางเจี๊ยบ และนายต้น ยอมรับว่า เป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปดังกล่าวจริง
นายต้น ยอมรับว่า เป็นคนถือปืนที่ปรากฏในคลิป แต่เป็นปืนปลอมของเล่นของหลานสาวที่อยู่ในรถ ไม่ใช่ปืนจริง ขณะชกต่อยกับคู่กรณีปืนได้ตกกระแทกพื้นแตกแล้วไม่ได้เก็บกลับมาด้วย ทั้งนี้ยังนำมีดที่หลานใช้แทงคู่กรณี มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย และจากการตรวจค้นยังพบกระเป๋าสะพานที่ผู้เสียหายใช้เก็บเงินจากลูกค้าขณะไปส่งของ ซึ่งผู้ก่อเหตุนำไปซุกซ่อนไว้ใต้ที่นอนอีกด้วย จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นายต้น (เสื้อกีฬาสีดำ) บอกว่า คู่กรณีที่อยู่ในคลิป ชื่อ นายธนวุฒิ เป็นเพื่อนกับนายทอม หลานชาย เมื่อ 5 – 6 เดือนก่อนได้ทยอยขอยืมเงินภรรยาของตนรวมยอดสะสม 3,400 บาท แต่ผ่านไปหลายเดือนก็พยายามทวงแต่ก็ไม่จ่ายสักที แถมโทร.ไปก็ไม่รับสายบล็อกช่องทางการติดต่อ ทำให้รู้สึกไม่พอใจเหมือนเจตนาจะเบี้ยวไม่จ่ายหนี้ที่ยืมไป
กระทั่งวันนี้พวกตนได้ขับรถไปธุระ พอถึงหมู่บ้านหนองบอน-ประดาจะบก เขตตำบลเจริญ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ก็เห็นคู่กรณีขับรถส่งสินค้า จึงตะโกนเรียกให้จอดเพื่อจะทวงถามหนี้ที่ยืมไป แต่เขาไม่จอดแถมขับหนี จึงขับตามไปจนถึงจุดเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอนางรอง พอนายธนวุฒิ จอดรถก็เกิดมีปากเสียงชกต่อยกัน ซึ่งตนเจ็บมือกลัวจะสู้ไม่ได้ จึงทำทีถือปืนของเล่นหลานลงไปด้วย หวังแค่จะขู่ให้กลัว แต่จังหวัดชุลมุนปืนปลอมตกพื้นจนพัง จากนั้นหลานก็วิ่งไปเอามีดในรถไปแทงที่ไหล่ของนายธนวุฒิ แต่คู่กรณีได้ปาหินใส่กระจกรถและทำไฟรถของตนพัง จึงขับรถชนประตูรถกระบะ
ทางด้าน นายธนวุฒิ อายุ 31 ปี ผู้เสียหาย ยอมรับว่า ได้ยืมเงินจากคู่กรณีจริง 3,000 กว่าบาท แต่ได้ทยอยใช้คืนแล้ว น่าจะค้างอยู่ประมาณ 2,000 บาท แต่ฝั่งผู้ก่อเหตุก็โพสต์ ประจาน กล่าวหาว่ายืมเงินแล้วไม่คืน ทำให้อับอาย แต่ตั้งใจจะทยอยคืนเรื่อยๆ ไม่มีเจตนาจะเบี้ยว แต่วันนี้ขณะขับรถส่งสินค้าอยู่ คู่กรณีก็ขับรถไล่ตาม พอจอดรถก็เกิดมีปากเสียงกัน ฝั่งเจ้าหนี้ก็ถือปืนมาขู่ตอนแรกตนไม่รู้ว่าปืนจริง หรือปืนปลอม ก็กลัวแต่ฮึดสู้ช่วงชุลมุนปืนตกพื้นถึงรู้ว่าเป็นปืนปลอม จากนั้นนายทอม ก็เอามีดมาแทงที่ไหล่ตนเอง ก่อนจะพากันขึ้นรถโดยขโมยเอากระเป๋าสะพาย ซึ่งมีเงินที่ตนเก็บจากลูกค้าประมาณ 7,900 บาท ไปด้วย แถมยังขับรถชนประตูรถจนพังเสียหายอีก ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน ได้แจ้งข้อหา นายต้น และนายทอม ร่วมกันข่มขู่ทำร้ายร่างกาย , มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในครอบครอง , พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร” ส่วนที่เอากระเป๋าเงินของผู้เสียหายไปด้วยนั้น ก็ต้องสอบสวนอีกครั้งว่าเข้าข่ายลักทรัพย์หรือปล้นทรัพย์หรือไม่