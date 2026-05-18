ผู้การนครปฐม แถลงขยายผลรวบแก๊งมาเลย์ค้ายาไอซ์ข้ามชาติ หลังจับเครือข่ายใหญ่พร้อมไอซ์ 440 กก.

นครปฐม - ตำรวจนครปฐม แถลงขยายผลจับกุมเครือข่ายค้ายาไอซ์ข้ามชาติชาวมาเลเซีย รวบเพิ่มได้อีก 1 ราย พร้อมของกลางยาไอซ์ 44 กิโลกรัม หลังสืบสวนต่อเนื่องจากคดีใหญ่ที่ บช.ปส.ร่วมจับกุมชาวมาเลเซีย 5 คน พร้อมยาไอซ์ 440 กิโลกรัม เผยผู้ต้องหารับสารภาพเป็นเครือข่ายเดียวกัน ก่อนแตกกระเจิงหลบหนีหลังรู้ข่าวเพื่อนร่วมแก๊งถูกจับ
วันนี้ ( 18 พ.ค.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมด้วย พล.ต.ต.กานต์ ธรรมเกษม ผบก.สส.ภ.7 และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ร่วมกันแถลงผลจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดข้ามชาติ จำนวน 1 ราย คือ MR.JEEVA OLAKANATHAN สัญชาติมาเลเซีย ตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม ที่ 519/2569 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม
พร้อมแจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน”
พร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน 44 ห่อ น้ำหนักรวมประมาณ 44 กิโลกรัม และรถยนต์ SUV ยี่ห้อ ISUZU MU-X ทะเบียน 3 ขต 3371 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน
พล.ต.ต.พิทักษ์ เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ บช.ปส.ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม จับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดชาวมาเลเซียได้ 5 คน พร้อมยาไอซ์ 440 กิโลกรัม ภายในโรงแรมลาโมน่า ต.ทับหลวง อ.เมืองนครปฐม ก่อนขยายผลพบว่ายังมีเครือข่ายชาวมาเลเซียอีกกลุ่มหนึ่ง กระจายตัวพักตามโรงแรมและรีสอร์ตในพื้นที่ เพื่อรอลำเลียงยาเสพติดส่งออกต่างประเทศ
ต่อมาตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าของธัญยธรณ์ รีสอร์ต อ.กำแพงแสน ว่ามีชายชาวมาเลเซีย 4 คน ขับรถยนต์ ISUZU MU-X มาเปิดห้องพัก 2 ห้อง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่มีพฤติกรรมน่าสงสัย รีบออกจากรีสอร์ตหลังเข้าพักเพียงประมาณ 20 นาที และทิ้งรถไว้หน้าห้องพักโดยไม่กลับมาอีก
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ได้ขอหมายค้นเข้าตรวจสอบห้องพักและรถยนต์คันดังกล่าว พบว่าห้องพักไม่มีผู้ใดอยู่ ส่วนรถถูกล็อกประตู เจ้าหน้าที่จึงประสานช่างกุญแจเปิดตรวจค้น ก่อนพบยาไอซ์ 44 ห่อ ซุกซ่อนอยู่ภายในรถ น้ำหนักรวมประมาณ 44 กิโลกรัม จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมาวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จ.สงขลา ประสานว่าพบ MR.JEEVA เตรียมเดินทางออกนอกประเทศไปยังมาเลเซีย จึงควบคุมตัวไว้ ก่อนส่งมอบให้ตำรวจนครปฐมนำกลับมาสอบสวนดำเนินคดี
จากการสอบสวน นายจีวา รับสารภาพว่า เป็นเครือข่ายเดียวกับกลุ่มชาวมาเลเซียที่ถูกจับพร้อมยาไอซ์ 440 กิโลกรัม โดยพวกตนรวม 4 คน ได้แยกมาพักที่รีสอร์ตในพื้นที่ อ.กำแพงแสน พร้อมนำยาไอซ์ 44 กิโลกรัมติดรถมาด้วย แต่เมื่อทราบข่าวว่าเพื่อนร่วมแก๊งถูกจับทั้งหมด จึงเกิดความหวาดกลัวว่าจะถูกซัดทอด ทำให้พากันทิ้งรถและแยกย้ายหลบหนี โดยไม่ทราบว่าอีก 3 คนหลบหนีไปทางใด ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป