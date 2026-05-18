สุดสลด! เด็กหญิงวัย 15 ขี่จักรยานยนต์พุ่งชนท้ายลูกพ่วงจอดริมทาง ดับคาที่

กำแพงเพชร – เกิดอุบัติเหตุสุดสลด พ่อแม่ผู้ปกครองใจสลาย..เด็กนักเรียนหญิงวัย 15 ขวบ ขี่ จยย.ชนท้าย-มุดใต้ท้องลูกพ่วงจอดริมทางกำแพงเพชร เสียชีวิตคาที่
หัวค่ำวันนี้(18 พ.ค.) ร.ต.อ.อดุลย์ รัตนวรกันต์ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถพ่วง มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ บนถนนสายกำแพงเพชร-ขาเข้าเมือง ห่างจากสี่แยกนครชุมประมาณ 500 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลนครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลกำแพงเพชร และอาสาสมัครสมาคมหน่วยกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชร รุดเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบส่วนลูกของรถบรรทุกพ่วงสีม่วง หมายเลขทะเบียน 70 – 5491 กำแพงเพชร จอดอยู่ริมทาง บริเวณท้ายรถพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า จีออโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียน 1 กพ 2427 กำแพงเพชร มุดอัดติดอยู่ใต้ท้องรถจน จยย.พังยับเยินทับร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ เด็กหญิงพรธวัล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี ชาวตำบลนครชุม ซึ่งคาดว่าขับขี่มาด้วยความเร็วแล้วชนเข้ากับท้ายรถบรรทุกพ่วงอย่างรุนแรง ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในละแวกดังกล่าว พบภาพรถจักรยานยนต์ของผู้ตายขับขี่มาตามไหล่ทางก่อนจะพุ่งชนท้ายรถพ่วงที่จอดอยู่เข้าอย่างจัง
จากการสอบสวน นายวันเฉลิม (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี และนายอภิชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ชาวจังหวัดชัยภูมิ คนขับรถบรรทุก ร่วมกันให้การว่า ขับรถบรรทุกตีเปล่ามาจากเชียงใหม่มุ่งหน้าไปพระประแดง เมื่อถึงสี่แยกนครชุม หม้อน้ำเกิดมีปัญหาจึงเลี้ยวมาเข้าร้านซ่อม โดยได้ถอดส่วนลูกพ่วงจอดทิ้งไว้ริมถนนจุดเกิดเหตุ แล้วนำส่วนแม่ยี่ห้ออีซูสุ สีขาว หมายเลขทะเบียน 74 – 5221 สมุทรปราการ ไปจอดซ่อมที่ร้านก่อนจะพากันไปกินข้าว ไม่นานช่างซ่อมได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าตรวจสอบร่วมและรวบรวมหลักฐาน เพื่อเตรียมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก เพิ่มเติมต่อไป