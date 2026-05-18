รวบแล้ว “อำนาจ รื่นเริง” ตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย ส่งดำเนินคดี–เตรียมเพิกถอนรอลงอาญา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตำรวจ–ฝ่ายปกครองศรีราชาร่วมจับกุมอดีตแชมป์โลก หลังคลิปเสพยาว่อนโซเชียล ตรวจพบสารเสพติด ยอมรับผิด เตรียมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากกรณีครอบครัว อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกมวยสากลชาวไทย สุดทนโพสต์คลิปพฤติกรรมอดีตแชมป์โลก เสพยา-โวยวายกลางดึก และได้มีการแชร์คลิป จนเป็นกระแสที่ผู้คนคอยติดตามกันจำนวนมาก
ล่าสุดเวลา 19.30 น. วันนี้ ( 18 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมกันจับกุมตัว อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นนำโดย นายพิพัฒน์พล อัมพรเพชร์ ปลัดอำเภอศรีราชา พ.ต.ท กิตติธรา แจ้มแจ้ง สวป สภ.ศรีราชา พ.ต.ท กิตติภัทร ดรุณพันธ์ สวป.ชส สภ.ศรีราชา กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ กองกำลังอาสารักษาดินแดน อำเภอศรีราชา
โดยสามารถติดตามตัวผู้ต้องหาได้บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ก่อนแสดงตัวเข้าจับกุมและนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งผลตรวจพบมีสารเสพติดจริง
นายพิพัฒน์พล เปิดเผยว่า หลังทราบเรื่อง ฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราชาได้ประสานตำรวจเร่งติดตามตัวอย่างใกล้ชิด กระทั่งพบผู้ต้องหาเดินอยู่ริมถนนในพื้นที่ชุมชน จึงเข้าจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน พ.ต.ท.กิตติภัทร ดรุณพันธ์ สวป.ชส. สภ.ศรีราชา ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้เพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าว และได้เร่งติดตามจนสามารถจับกุมตัวได้ พร้อมระบุว่า ผู้ต้องหามีคดีที่อยู่ระหว่างรอลงอาญาและไม่ได้ไปรายงานตัวต่อศาล หลังจากนี้จะทำหนังสือถึงสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญา ซึ่งอาจทำให้ต้องรับโทษจำคุกเพิ่มเติม
ขณะที่ อำนาจ เปิดเผยว่า ไม่คาดคิดว่าครอบครัวจะเผยแพร่คลิปดังกล่าว พร้อมยอมรับว่าได้เสพสารเสพติดจริง และรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งยอมรับว่าคลิปดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างหนัก.