ตำรวจจันทบุรี บุกจับเจ้าของเพจรับจำนำเถื่อนใน อ.ท่าใหม่ ยึดของกลางจยย.-รถยนต์ 22 คันค่ากว่า 1.1 ล้านบาท

จันทบุรี –เจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี บุกจับผู้ต้องหาเปิดเพจรับจำนำเถื่อนใน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ยึดของกลาง จยย.-รถยนต์ รวม 22 คัน ค่ากว่า 1.1 ล้านบาท ดำเนินคดีตามกฏหมาย
วันนี้ ( 18 พ.ค.) กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้เปิดเผยถึงผลปฏิบัติการกวาดล้างเงินกู้นอกระบบใน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่ง พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผกก.สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และ พ.ต.ท.ธนเดช หลาบมาลา รอง ผกก.สืบสวนฯรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดภายใต้การนำของ พ.ต.ท.ภัควัต เมฆฉาย สารวัตรกองกำกับการสืบสวนฯ และกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ชป.2 สนธิกกำลัง นปพ.1 ร่วมปฏิบัติการบุกตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งใน อ.ท่าใหม่ หลังพบเปิดเพจเฟซบุ๊ก รับจำนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย ว่าสามารถยึดกลางได้รวม 23 รายการ มูลค่ากว่า 1.1 ล้านบาท
การบุกจับกุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากชุดสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้ตรวจพบเพจเฟซบุ๊กหนึ่งมีพฤติการณ์โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนให้นำทรัพย์สินมีค่า โดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มาจำนำ ทั้งแบบมีเล่มทะเบียนและไม่มีทะเบียน
เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการรับจำนำและปล่อยสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ขอหมายค้นจากศาลจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 26/1 ถนนเทศบาลสาย 3 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่
กระทั่งพบผู้ต้องหา คือนายเอ็ม อายุ 31 ปี จึงแจ้งข้อหา “ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต” และ “ตั้งโรงรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาต” ยึดของกลางรวม 23 รายการ ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง รถจักรยานยนต์ 21 คัน และรถยนต์กระบะ 1 คัน รวมมูลค่าประมาณ 1,131,000 บาท ก่อนนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย