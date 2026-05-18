เจ้าของติดป้ายหรา “ถูกงัดบ้าน 5 ครั้ง” ขอร้องโจรอย่าทำอีก ไม่มีทรัพย์ให้ขโมยแล้ว

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เจ้าของบ้านอำเภอชุมแพติดป้ายไวนิลขนาดใหญ่โชว์ข้อความระบายความอัดอั้นใจ อ้างถูกโจรงัดบ้านมาแล้วถึง 5 ครั้ง ขอร้องอย่ามางัดอีกเพราะเสียเวลาไม่มีทรัพย์สินจะให้ขโมย ด้านตำรวจเผยยังไม่พบเจ้าของบ้าน ชี้เหตุติดป้ายอาจทำไว้เพื่อป้องปรามโจรไม่ให้เข้ามาก่อเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สื่อโซเชียลเผยแพร่ภาพบ้านหลังหนึ่งติดป้ายไวนิลขนาดใหญ่ที่ประตูรั้วหน้าบ้าน ระบุข้อความระบายความอัดอั้นใจเพราะถูกโจรงัดบ้านถึง 5 ครั้ง พร้อมกับขอร้องไม่ให้มางัดบ้านอีกเพราะเสียเวลาไม่มีทรัพย์สินมีค่า และอยากให้เกรงใจสายตรวจที่มาตรวจทุกวัน เพราะที่บ้านได้ติดตู้แดงเอาไว้ โดยระบุข้อความว่า “ดิฉันอยู่บ้านเลขที่ 23/9 หมู่ 1 บ้านหนองใส ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น บ้านดิฉันถูกงัดมาแล้ว 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 มางัดไม่ได้อะไร ครั้งที่ 2 ไม่ได้อะไร ครั้งที่ 3 ก็ไม่ได้อะไร ครั้งที่ 4 มาอีกเอาท่อแอร์มูลค่า 5,000 บาท ครั้งที่ 5 มาอีกครั้งเอาพระพุทธรูปไปอีก ดิฉันอยากจะบอกพวกคุณว่า บ้านหลังนี้ไม่มีของมีค่าพอที่จะให้พวกคุณมางัดให้บ้านเสียหายอีก เพราะเสียเวลา บ้านดิฉันมีแต่ตู้เก่าๆ เท่านั้น เพราะฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องมางัดบ้านดิฉันให้เสียเวลา และทำให้เสียหาย คุณไม่เกรงใจสายตรวจมาทุกวันมี "ตู้แดง" อยู่ !! ดิฉันขอร้อง อย่า! มางัดบ้านดิฉันอีกเลยค่ะ”
ทั้งนี้ บ้านหลังดังกล่าวพบว่าติดป้ายไวนิลไว้ที่รั้วและประตูรั้วหน้าบ้านจริง แต่ไม่พบผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน โดยตัวบ้านถูกล็อกกุญแจจากด้านนอก และพบว่าติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบบ้าน และยังพบว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่ได้อยู่ในลักษณะบ้านร้าง เนื่องจากพื้นบ้านสะอาด ไม่มีเศษขยะหรือใบไม้ร่วงหล่นสะสม คาดว่าน่าจะมีคนเข้ามาทำความสะอาดอยู่เป็นระยะ นอกจากนี้ยังพบที่ตู้จดหมายบริเวณรั้วบ้านมีบิลแจ้งค่าน้ำและค่าไฟของเดือนเมษายน 2569 โดยพบว่ามีค่าไฟฟ้า 445 บาท และค่าน้ำประปา 65 บาท ลักษณะคล้ายบ้านที่ยังใช้งานตามปกติ
สอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันให้ข้อมูลว่า ป้ายดังกล่าวเห็นติดอยู่หน้าบ้านมาประมาณ 2 ปีแล้ว แต่ไม่ทราบว่ามีเหตุขโมยหรือมีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุลักษณะใด เนื่องจากไม่ได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรง ทราบเพียงว่าเจ้าของบ้านไปอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นานๆ ครั้งโดยเฉพาะช่วงเทศกาลจึงจะกลับมาที่บ้าน แต่ก็เห็นว่ามีญาติเข้ามาทำความสะอาดบ้านบ่อยครั้ง ส่วนเรื่องโจรขโมยในพื้นที่นั้น จากที่ตนอยู่อาศัยมา ยังไม่เคยพบหรือได้ยินข่าวว่ามีเหตุลักทรัพย์ในละแวกดังกล่าว
ขณะที่ พ.ต.อ.รัฐพล เหลาพรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมแพ เปิดเผยว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบยังไม่มีการเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเหตุบ้านหลังดังกล่าวถูกงัดแงะหรือถูกลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งสอบถามชาวบ้านในพื้นที่แล้ว แต่ยังไม่พบว่ามีผู้ใดทราบเกี่ยวกับเหตุโจรหรือขโมยเข้ามาก่อเหตุที่บ้านหลังดังกล่าว
เรื่องนี้อาจมองได้อีกมุมหนึ่งว่า เจ้าของบ้านอาจติดป้ายไว้เพื่อป้องปรามโจรผู้ร้ายไม่ให้เข้ามาก่อเหตุ เนื่องจากบ้านไม่มีผู้อยู่อาศัยประจำ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้พยายามติดต่อไปยังเจ้าของบ้านแล้ว แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบย้อนหลังทั้งในส่วนของฝ่ายสืบสวน ฝ่ายสอบสวน และฝ่ายป้องกันปราบปราม ก็ยังไม่พบว่ามีการแจ้งเหตุหรือแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด
ส่วนกรณีที่ป้ายระบุว่าบ้านหลังดังกล่าวมี “ตู้แดง” และมีสายตรวจเข้ามาตรวจทุกวันนั้น จากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่ได้ติดตั้งตู้แดงของ สภ.ชุมแพแต่อย่างใด หากเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อเจ้าของบ้านได้ และตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องที่ระบุในป้ายไม่เป็นความจริง ก็จะขอความร่วมมือให้ปลดป้ายดังกล่าวลง เนื่องจากอาจสร้างความแตกตื่นแก่ประชาชนที่พบเห็นและผู้ที่รับทราบข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์