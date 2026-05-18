ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในขอนแก่น MOU ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพท่องเที่ยว “สาวะถีวิถีสุข” ก่อนดันสู่แผนพัฒนาตำบลและจังหวัด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ชาวตำบลสาวะถี อ.เมืองขอนแก่นจับมือภาคีเครือข่ายลงนาม MOU ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ “ท่องเที่ยวสาวะถีวิถีสุข” มุ่งยกระดับชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ชี้เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนโดยมีคนในชุมชนเป็นฐาน ขับเคลื่อนแผนงานผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพร้อมผลักดันเข้าสู่แผนการพัฒนาจังหวัดในระยะ 5 ปี (2571-2575)
วันนี้ (18 พ.ค.) ณ เทศบาลตำบลสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพท่องเที่ยว “สาวะถีวิถีสุข” ซึ่งถือเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทาง “สาวะถีโมเดล” โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่า มูลค่า และสร้างความสุขที่ยั่งยืน
ภายในงานมีตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมลงนาม เช่น นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอเมืองขอนแก่น ประธานในพิธี นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี พระครูบุญชยากร เจ้าคณะตำบลสาวะถีและเจ้าอาวาสวัดไชยศรี พระครูปราโมทจันทสาร เจ้าอาวาสวัดเสมอภาพ บ้านลาดนาเพียง พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บ้านสาวะถี บ้านลาดนาเพียง บ้านโนนกู่ บ้านหนองปิง พร้อมผู้นำชุมชนอย่างคับคั่ง
นางสุมาลี สุวรรณกร หัวหน้าคณะทำงานภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ธรรมนูญสุขภาพ “ท่องเที่ยวสาวะถีวิถีสุข” ฉบับนี้เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายที่ต้องการนำทุนชุมชน ทั้งทุนมนุษย์ สังคม ธรรมชาติ กายภาพ และทุนการเงิน มาสร้างสรรค์ต่อยอดเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยธรรมนูญฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป และจะมีการทบทวนปรับปรุงในทุกๆ 2 ปี เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
“สาเหตุที่ภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตำบล และต่อยอดพื้นที่ต้นแบบสาวะถีโมเดล เพราะเรามองว่าการท่องเที่ยวคือปัจจัยสำคัญในการตอบโจทย์การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และสามารถดึงเอากลุ่มคนทุกกลุ่มเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน” นางสุมาลีกล่าว และว่า
โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลพิเศษ อย่างออทิสติกก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานได้ด้วย และทางคณะทำงานพร้อมผลักดันแผนการพัฒนาชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนต่อไปผ่านแผนพัฒนาของตำบล เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดในโอกาสต่อไป
ด้านนายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวเสริมว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เห็นพลังของคนในชุมชน และเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนโดยใช้คนในชุมชนเป็นฐาน และขับเคลื่อนแผนงานผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเทศบาลตำบลสาวะถีเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ และผลักดันสู่แผนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นแผนใหญ่ในระยะ 5 ปีต่อไป คือปี 2571-2575
ในขณะที่ นางสาวสุขณกมล ศุขศาสตร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ระบุว่า การลงนามครั้งนี้ทำให้เห็นความเข้มแข็งของทรัพยากรบุคคลระดับชุมชน ที่สามารถขับเคลื่อนและจัดการท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่งหากพูดถึงการท่องเที่ยวชุมชนสาวะถีคือต้นแบบของจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬายินดีที่จะสนับสนุนแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนครั้งนี้และใช้สาวะถีเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป
สำหรับแนวทางการขับเคลื่อน “ท่องเที่ยวสาวะถีวิถีสุข” ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ ครอบคลุมการบูรณาการใน 4 มิติสำคัญ ประกอบด้วย 1. มิติด้านสุขภาพ (Wellness Tourism) ส่งเสริมเมนูอาหารปลอดภัย "อาหารเป็นยา" ตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน พัฒนาพื้นที่วัดและป่าชุมชนเป็นสถานที่สงบสุขสำหรับกิจกรรมทางกายและจิตใจ เช่น เส้นทางเดินสมาธิ และสปาบ้านทุ่ง 2. มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม (Soft Power) ใช้พลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) สนับสนุนให้วัดไชยศรี วัดเสมอภาพ และแหล่งโบราณสถานโนนกู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วัฒนธรรมและฮูปแต้ม โดยมีปราชญ์ชาวบ้านและเยาวชนนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่เป็นผู้สืบสาน
3. มิติด้านเศรษฐกิจที่เกื้อกูล ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “สาวะถีกู๊ดส์” (Sawathi Goods) พร้อมจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวเข้าสู่ "กองทุนท่องเที่ยวสาวะถีวิถีสุข” เพื่อดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างเป็นธรรม และ 4. มิติด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) รณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติกในเขตวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยให้ชุมชนและผู้มาเยือนร่วมกันจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ ในธรรมนูญยังได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนผ่าน “ทีมซุก” ซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยงจากภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่นคอยให้คำปรึกษา ร่วมกับคณะทำงานปฏิบัติการที่จะผลักดันข้อตกลงนี้เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสาวะถี และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัดต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ว่า "ขอนแก่นอยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน"