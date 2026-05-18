แม่ทัพภาค 1 ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วตรวจสภาพพร้อมรบ-การฝึกเป็นหน่วยกองพัน ยืนยันความพร้อมปกป้องอธิปไตย

สระแก้ว - แม่ทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพัน พล.ร.2 รอ. ยืนยันความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติ - รับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
วันนี้ (18 พ.ค.) พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 (ผบ.ศปก.ทภ.1) พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้เดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี 2569 ของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการฝึกในภาพรวมที่ได้ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค.2569 ณ พื้นที่ฝึกในเขต อ.เมือง และ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และยังได้รับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบ พร้อมพบปะให้กำลังใจกำลังพล รวมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการฝึกตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ มุ่งให้ความสำคัญของการปรับตัวการใช้เทคโนโลยี และขีดความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบ โดยบูรณาการบทเรียนจากสนามรบจริง
อาทิ การใช้อากาศยานไร้คนขับ การปฏิบัติต่อที่หมายในการกวาดล้างทุ่นระเบิดและที่มั่นดัดแปลงแข็งแรง และการปฏิบัติการข่าวสาร เป็นต้น
การตรวจสภาพความพร้อมรบในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างหน่วยให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการใช้ระบบปฏิบัติการในสนามรบให้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนทดสอบและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาวะภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ที่สำคัญถือเป็นการประเมินความพร้อมของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนขีดความสามารถ ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคาม ทั้งภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ตลอดจนดูแลพี่น้องประชาชนชายแดนให้ปลอดภัย และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข