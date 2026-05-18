กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมเวทีรับฟังความเห็นประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการสะพานข้ามเขื่อนศรีนครินทร์

กาญจนบุรี - เปิดเวทีรับฟังทุกภาคส่วน นำผลศึกษาโครงการเสนอรอบด้าน ก่อนสรุปจัดทำรายงาน EIA ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การมีส่วนร่วมประชาชน
วันนี้( 18 พ.ค.) นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) “สะพานข้ามเขื่อนศรีนครินทร์ ”
พร้อมด้วยนายทวีเดช มีธรณี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษโครงการฯ กรมทางหลวงชนบท บริษัทที่ปรึกษาทางวิชาการ ได้แก่ บริษัท ดีไว พลัส จำกัด บริษัท ซี คอนชัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท สยาม เยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ และ ผู้แทนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ นายอนันต์ ปัญญะ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี
เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการในทุกมิติ พร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ สื่อมวลชน และผู้สนใจ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การลงทุน สังคม และสิ่งแวดล้อม ก่อนสรุปผลและจัดทำรายงาน EIA ต่อไป
ทั้งนี้ โครงการสะพานข้าม เขื่อนศรีนครินทร์ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ ควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบด้าน.