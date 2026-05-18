ชุดสืบ ภ.6 ตามซิว 4 ไทย 2 เวียดนาม ร่วมแก๊งสแกมเมอร์ลวง ขรก.เกษียณโยกเงินบำนาญเกลี้ยงบัญชี 1.9 ล้าน

พิษณุโลก - ตำรวจชุดสืบสวนภาค 6 แกะรอยตามซิวแก๊งสแกมเมอร์ทั้งชาวเวียดนาม-คนไทย รวม 6 ราย อ้างเป็น จนท.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-จนท.กรมบัญชีกลาง หลอก ขรก.เกษียณกด App ธนาคาร ตั้งค่าเปลี่ยนภาษา-ปรับวงเงิน โยก “เงินบำนาญ” เกลี้ยงบัญชี 1.9 ล้าน ก่อนฟอกเป็นเงินดิจิทัล ตำรวจตามยึดทรัพย์ได้แล้ว 1 ล้าน
กรณีพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลกได้รับแจ้งจากผู้เสียหายซึ่งเป็นคนพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่าถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงิน โดยคนร้ายรายที่ 1 อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายที่ 2 อ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ลวงเหยื่อให้ทำตามขั้นตอน กดเชื่อมไปยัง application ธนาคาร หลอกให้เปลี่ยนการตั้งค่าเปลี่ยนภาษา ปรับวงเงิน หลอกให้กรอกตัวเลขตามช่องต่างๆ ที่คนร้ายแอบอ้าง ทำให้โอนเงิน “บัญชีเงินบำนาญ” ออกไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ สูญเงินไป 1,990,370 บาท
ต่อมา พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ ถาบุญชู ผกก.สืบสวน 2ฯ สั่งการให้ พ.ต.ท.อลงกต ทับชม สว.กก.สืบสวน2ฯ, พ.ต.ท.พุฒิพงษ์ สืบวงษา สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6, ร.ต.อ.ธนกร ยอดยศ รอง สว.กก.สืบสวน 2ฯ, ร.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พูลหน่าย รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 และ ร.ต.อ.สิรวิชญ์ ปันกาวี รอง สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.6 ทำการสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิด
กระทั่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลกรวบรวมหลักฐานเสนอศาลจังหวัดออกหมายจับกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดได้ 10 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฟอกเงิน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด”
ล่าสุดชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 6 สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับแล้ว 4 ราย ดังนี้ กลุ่มบัญชีม้าถอนเงินชาวไทย 4 ราย คือ 1. นายไพศาล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 446/2569 2. น.ส.วาสนา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 447/2569 3. น.ส.ศิริวัน (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 448/2569 4. นางทองพูล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 449/2569
ซึ่งเมื่อผู้ต้องหากลุ่มนี้ทำรายการถอนเงินจากบัญชีของตัวเองแล้ว จะนำเงินส่งต่อให้ผู้ควบคุมม้าถอนเงินชาวไทย 2 ราย คือ 1. นายธีระศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 458/2569 2. นายจักรินทร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 459/2569
และกลุ่มควบคุมม้าถอนเงิน ชาวเวียดนาม 4 ราย จับกุมได้แล้ว 2 ราย คือ 1. นายหุย เยียบ อายุ 32 ปี สัญชาติ เวียดนาม เลขประจำตัวประชาชน 00103215xxxxx หมายจับที่ 450/2569 (จับแล้ว) 2. นาย Van Duong อายุ 39 ปี สัญชาติ เวียดนาม เลขพาสปอร์ต P046xxxxx หมายจับที่ 451/2569 (จับแล้ว) ส่วนผู้ต้องหารายที่ 3 MR. MINTH TUAN อายุ 37 ปี สัญชาติเวียดนาม หมายเลขพาสปอร์ต Q006xxxxx หมายจับที่ 460/2569 และ 4. MR.QUANG DAT อายุ 33 ปี สัญชาติเวียดนาม หมายเลขพาสปอร์ต P035xxxxx หมายจับที่ 461/2569 ยังอยู่ระหว่างติดตามจับกุม
ขณะเดียวกัน ชุดสืบสวนยังนำหมายศาลเข้าค้นสถานที่ต้องสงสัยทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. บ้านของม้าถอนเงิน ในพื้นที่ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น 2. บ้านพักของผู้ควบคุมม้าถอนเงิน ชาวเวียดนาม คนที่ 1 หมู่บ้านจัดสรร ซ.7 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
3. บ้านของหญิงชาวเวียดนามที่ต้องสงสัยว่าทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินเวียดนามและไทย ย่าน ถ.พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. ซึ่งสามารถจับกุมได้แล้ว คนต่างด้าว 1 ราย เป็นหญิงชาวเวียดนาม ในข้อหา "เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานฯ" คือ MISS TRINH อายุ 47 ปี เลขประจำตัวคนต่างด้าว 6681090xxxxxx เลขพาสปอร์ต C986xxxx และ 4. คอนโดฯ ย่านถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.ที่ผู้ควบคุมม้าถอนเงินชาวเวียดนาม คนที่ 1 นำเงินไปส่งให้กลุ่มฟอกเงิน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้อายัดทรัพย์ผู้ต้องหาที่จับกุมได้แล้วทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าราว 1 ล้านบาท ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพิษณุโลก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป