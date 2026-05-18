กฟผ.ยืนยันเขื่อนมั่นคง หลังแผ่นดินไหวเมียนมา 2 ระลอก สะเทือนไทย

กาญจนบุรี - เขื่อนวชิราลงกรณตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ต่ำกว่าค่าที่ออกแบบไว้มาก ย้ำไม่กระทบความปลอดภัย พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ ยืนยันเขื่อนในความดูแลมีความมั่นคงแข็งแรง หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวบริเวณชายฝั่งตอนใต้ประเทศเมียนมา 2 ครั้งเช้าวันเดียวกัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเขื่อน
รายงานระบุว่า เมื่อเวลา 09.05 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 (ตามเวลาในประเทศไทย) เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ความลึก 10 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ที่ละติจูด 16.3510 องศาเหนือ ลองจิจูด 96.2860 องศาตะวันออก ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 302.31 กิโลเมตร โดยเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งแผ่นดินไหวของเขื่อนวัดค่าได้ 0.00067 g ซึ่งต่ำกว่าค่าที่ใช้ในการออกแบบเขื่อนที่ 0.1 g อย่างมาก
ต่อมาเวลา 09.18 น. วันเดียวกัน เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง ขนาด 3.2 ความลึก 10 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางบริเวณใกล้ชายฝั่งตอนใต้ประเทศเมียนมา ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณประมาณ 293.62 กิโลเมตร โดยเครื่องมือตรวจวัดอัตราเร่งแผ่นดินไหววัดค่าได้ 0.00052 g ซึ่งยังต่ำกว่าค่าที่ออกแบบไว้เช่นกัน
กฟผ.ย้ำว่า แผ่นดินไหวทั้งสองครั้ง “ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ.” พร้อมระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ประชาชนต่อไป.