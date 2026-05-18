ญาติแฉ “อำนาจ รื่นเริง” เสพยากลางบ้านศรีราชา วอนรัฐช่วยด่วน หวั่นคลั่งทำร้ายคน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ครอบครัว อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์โลกมวยสากลชาวไทย สุดทนโพสต์คลิปพฤติกรรมอดีตแชมป์โลก เสพยา-โวยวายกลางดึก แจ้งตำรวจแล้วเรื่องเงียบ ล่าสุดเก็บของออกจากบ้าน ญาติสั่งห้ามกลับเข้าหมู่บ้าน หวั่นเกิดเหตุรุนแรง
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง หมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังญาติของอดีตนักชกชื่อดังโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก “Methasit Raha” ระบายพฤติกรรมเสพยาและส่งเสียงดังรบกวนคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน พร้อมระบุว่าเคยแจ้งตำรวจแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการจริงจัง
ในโพสต์ระบุข้อความตัดพ้อว่า ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการเสพยาในบ้าน แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเข้ามาในช่วงเช้า ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจต้องรอให้เกิดเหตุรุนแรงก่อนจึงจะมีการดำเนินการ พร้อมตั้งคำถามถึงการบังคับใช้กฎหมาย
ญาติและชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่า พฤติกรรมดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนและความหวาดกลัว เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน หากไม่ได้รับการบำบัดหรือควบคุมพฤติกรรมอย่างเหมาะสม จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ
ล่าสุด เวลา 13.30 น. วันนี้ (18 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านพักพบ น.ส.วันดี รื่นเริง พี่สาว เปิดเผยว่า หลังมีข่าวเผยแพร่ นายอำนาจได้เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปแล้ว และครอบครัวไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใด โดยญาติได้ลงความเห็นร่วมกันไม่อนุญาตให้กลับเข้าพักในบ้านหลังดังกล่าวอีก พร้อมเปลี่ยนกุญแจบ้านและแจ้ง รปภ.หมู่บ้านห้ามเข้าพื้นที่ เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย
ขณะเดียวกัน นายเมถาสิทธ์ ระหา ผู้ถ่ายคลิป เปิดเผยว่า คืนเกิดเหตุได้ยินเสียงโวยวายตั้งแต่หัวค่ำ กระทั่งเที่ยงคืนพบว่ามีการเสพยาไอซ์กลางบ้าน จึงตัดสินใจถ่ายคลิปและแจ้งตำรวจ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะมาตรวจสอบช่วงเช้า ทำให้ครอบครัวและเพื่อนบ้านรู้สึกกังวลและหวั่นว่าจะเกิดเหตุรุนแรงในอนาคตได้
ทั้งนี้ ญาติยืนยันต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันอันตรายและหาทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป.