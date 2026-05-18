(คลิป)ส่งแล้วไม่ยอมกลับ พ่อแม่ผู้ปกครองโคราชพากันเกาะรั้ว ร.ร.ส่องดูลูกเปิดเทอมวันแรกด้วยความห่วงใย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ส่งแล้วไม่ยอมกลับ บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองพากันเกาะรั้วหน้าโรงเรียนส่องดูลูกเปิดเทอมวันแรกด้วยความห่วงใย บรรยากาศเปิดภาคเรียนใหม่วันแรกที่ รร.พิมาย โคราช คึกคัก ระคนเสียงร้องไห้งอแงและน้ำตา คุณครูต้องออกแรงยื้อยุดกันสุดฤทธิ์เพื่อพาลูกศิษย์ตัวน้อยเข้าห้องเรียนอย่างทุลักทุเล
วันนี้ (18 พ.ค.69) การเปิดเรียนวันแรกของปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 บริเวณด้านหน้าโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา บรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความคึกคัก บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองพากันเดินทางมาส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนกันเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ บรรดานักเรียนเก่านั้นไม่มีปัญหาสำหรับการเปิดเรียนใหม่ แต่สำหรับนักเรียนใหม่นั้นค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรโดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ที่ร้องไห้กระจององแงไม่อยากมาโรงเรียนผู้ปกครองบางคนนั้นต้องอุ้มลูก อุ้มหลานเดินทางเข้าไปส่งถึงห้องเรียน แต่ถึงกระนั้นเด็กบางคน พอผู้ปกครองเดินกลับก็ร้องไห้ไม่ยอมเข้าห้องเรียนจนต้องใช้ครูถึง 2 คน ช่วยกันพาเข้าห้องเรียน เรียกได้ว่าต้องยื้อยุดกันค่อนข้างทุลักทุเลกันเลยทีเดียว
อีกภาพบรรยากาศที่เห็นเป็นประจำทุกปี สำหรับการเปิดเทอมใหญ่ คือบรรดาผู้ปกครองนั้นหลังจากส่งลูกส่งหลานเข้าโรงเรียนแล้วก็ยังไม่ยอมกับบ้าน อดเป็นห่วงลูกหลานไม่ได้ต้องพากันยืนเกาะรั้วโรงเรียน มองดูลูกด้วยความเป็นห่วงใย สำหรับการเข้าเรียนเป็นวันแรก