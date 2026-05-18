(คลิป)รมว.ศึกษาฯจุดชนวนบั้งไฟตะไล 20 ล้านทะยานขึ้นฟ้า อ.ลิ้งค์ ศิษย์เอกหลวงปู่ศิลาถูกอุ้มลงโคลน

กาฬสินธุ์-“ประเสริฐ จันทรรวงทอง” รมว.กระทรวงศึกษาธิการ และ สส.กาฬสินธุ์ร่วมจุดชนวนบั้งไฟตะไล 20 ล้าน ไฮไลท์หนึ่งเดียวในโลกล้านทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า งานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านเมืองน้ำดำ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวผู้ไท ขณะที่ สส.“อ.ลิ้งค์”ศิษย์เอกหลวงปู่ศิลา ถูกอุ้มลงโคลน หลังประกาศหากบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าจะยอมลงโคลน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 16.10 น.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานจุดชนวนบั้งไฟตะไล 20 ล้าน ในงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไท “บุญบั้งไฟตะไลล้าน" ที่ลานจุดบั้งไฟ หลังวัดกกต้องกุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต1 นายชนะวุธ อุทโท สส.กาฬสินธุ์ เขต 6 นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 4 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานในครั้งนี้ ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานอย่างคึกคัก
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมชาวอำเภอกุฉินารายณ์ที่ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภาคอีสานให้คงอยู่สืบไป
จากนั้น นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานจุดชนวนบั้งไฟตะไล 20 ล้าน ที่บริเวณลานจุดบั้งไฟหลังวัดกกต้องกุดหว้า ท่ามกลางเสียงเชียร์ ความตื่นตาตื่นใจและการลุ้นของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมการจุดบั้งไฟตะไล 20 ล้าน ซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานประเพณีในปีนี้ โดยครั้งนี้มีการแข่งขันบั้งไฟตะไลแสน จำนวน 84 บั้ง ประกอบด้วย บั้งไฟตะไลสองล้าน 2 บั้ง บั้งไฟตะไลสิบล้าน 1 บั้ง และบั้งไฟตะไลยี่สิบล้าน 1 บั้ง
อย่างไรก็ตามภายหลังบั้งไฟตะไล 20 ล้าน ถูกจุดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า นายชนะวุธ อุทโท หรือ “อ.ลิ้งค์” สส.กาฬสินธุ์ เขต 6 ถูกอุ้มลงบ่อโคลนกลางทุ่งนา และถูกชาวบ้านรุมปะโคลนจนเนื้อตัวเต็มไปด้วยโคลน หลังประกาศว่าหากบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าจะยอมลงโคลน ทั้งนี้เป็นการละเล่นตามประเพณีของคนอีสาน ซึ่งสร้างความสนุกสนาน สมัครสมานสามัคคี และเสียงฮือฮากับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
สำหรับงานเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้านเทศบาลตำบลกุดหว้า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นแห่งเดียวในโลก ที่มีการจุดบั้งไฟตะไลล้าน เพื่อขอฝนกับพญาแถน ให้บันดาลฝนตกลงมาตามฤดูกาล ซึ่งบั้งไฟตะไลล้านของที่นี่ เป็นบั้งไฟที่แตกต่างไปจากบั้งไฟทั่วไป ที่จะมีรูปทรงเป็นกระบอก หลังจากจุดชนวนแล้วจะพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในแนวตรง
แต่บั้งไฟตะไลล้านของชาวตำบลกุดหว้า ที่จะนำมาจุดในงานนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงวงกลม เวลาจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจะค่อยๆหมุนตัว จากช้าไปหาเร็ว ลักษณะเหมือนควงสว่านขึ้นไปบนท้องฟ้า ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมาก ก่อนที่จะกางร่มชูชีพลอยลงมาอย่างสวยงาม ทั้งนี้ถือเป็นการประดิษฐ์คิดค้น ด้วยภูมิปัญญาอันน่าทึ่งของชาวผู้ไทกุดหว้า