(คลิป)อุกอาจ-ใจบาป! มือมืดส่องยิงเจ้าอาวาสวัดดังกำแพงเพชร กระสุนฝัง 16 รู-เจ็บคากุฏิ

กำแพงเพชร - ทั้งพระลูกวัด-ศรัทธารอบวัดกระโจมทอง กำแพงเพชรเมืองกล้วยไข่ แตกตื่นกันทั่ว..คนร้ายใจบาปก่อเหตุสุดอุกอาจ บุกส่องยิง “พระอธิการเจ้าอาวาส” กระสุนกระจายเจาะกกหูด้านขวา สะบัก ไหล่ และสะโพกด้านขวา-ฝังในตัว 16 รู ได้รับบาดเจ็บคากุฏิ เจ้าอาวาสมืดแปดด้านไม่รู้ชนวนเหตุ
เกิดเหตุอุกอาจขึ้นภายในวัดกระโจมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร เมื่อคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกใช้อาวุธปืนยิง พระอธิการบุญเลิศ อคปุญโญ เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง จนได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ภายในกุฏิกลางดึกที่ผ่านมา (17 พ.ค.) จากนั้นพระลูกวัดและชาวบ้านในพื้นที่ต้องช่วยกันนำตัวเจ้าอาวาสส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาเป็นการเร่งด่วน
ต่อมา ร.ต.ท.หญิง เหมรัตน์ ถาไชย พนักงานสอบสวน สภ.เมืองกำแพงเพชร ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ-สอบถามอาการบาดเจ็บและเหตุการณ์เบื้องต้นทางโทรศัพท์ พระอธิการบุญเลิศ เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง เปิดเผยจากเตียงผู้ป่วยว่า กำลังยืนปฏิบัติศาสนกิจอยู่ภายในกุฏิตามปกติ จู่ๆ มีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใคร เปิดประตูบุกเข้ามาทางด้านหลัง ก่อนจะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด คาดว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์ กระหน่ำยิงใส่ร่างของตนจนล้มคว่ำได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นคนร้ายได้อาศัยความมืดหลบหนีไป ตนจึงแข็งใจเดินออกมาหน้ากุฏิเพื่อตะโกนเรียกให้คนช่วย ซึ่งเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าพบร่องรอยบาดแผลจากคมกระสุนปืนกระจายอยู่ตามร่างกาย ทั้งบริเวณกกหูด้านขวา สะบัก ไหล่ และสะโพกด้านขวา รวมมากถึง 16 รู ขณะนี้ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ส่วนชนวนเหตุการลอบยิงครั้งนี้ พระอธิการบุญเลิศระบุว่า ยังคงมืดแปดด้านและนึกไม่ออกว่าเคยมีเรื่องบาดหมางหรือมีปัญหารุนแรงกับใครมาก่อน เนื่องจากที่ผ่านมาในฐานะเจ้าอาวาส ก็อบรมสั่งสอนพระลูกวัดไปตามกิจสงฆ์ปกติ ไม่เคยดุด่าว่ากล่าวใครด้วยความรุนแรง ส่วนประเด็นเรื่องเงินทองนั้น ยอมรับว่ามีคนมาขอยืมบ้างประปราย แต่เป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อย ไม่น่าจะส่งผลให้กลายเป็นเหตุขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นหมายเอาชีวิตกัน
ขณะที่บรรยากาศภายในวัดกระโจมทองเต็มไปด้วยความวิตกกังวล ทั้งพระลูกวัดและชาวบ้านในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกตกใจและสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาเจ้าอาวาสเป็นพระนักพัฒนาที่เรียบง่าย และเป็นที่เคารพศรัทธาของชุมชน ไม่เคยมีปากเสียงหรือสร้างความขัดแย้งกับใครในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านรับไม่ได้กับพฤติกรรมอันโหดเหี้ยมของคนร้ายในครั้งนี้
ด้านแนวทางการสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกำแพงเพชรได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็นสำคัญ เนื่องจากพบว่า "สุนัขสายพันธุ์พิตบูล" ที่เจ้าอาวาสเลี้ยงไว้เฝ้าบริเวณหน้าประตูกุฏิ ไม่มีพฤติกรรมเห่าเตือนภัยในขณะที่คนร้ายบุกเข้ามา ประกอบกับกล้องวงจรปิดทั้งในกุฏิและบริเวณโดยรอบวัดอยู่ระหว่างชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด พร้อมเรียกสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเร่งแกะรอยและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด