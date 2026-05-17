(คลิป)โชว์เฉดสีจัดจ้าน!ทุกเพศร่วมเดินวิ่ง Kick Off เปิดเทศกาล “Chiang Mai Pride 2026”กันคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงใหม่ – เครือข่ายความหลากหลายทางเพศจัดเต็ม..เดินวิ่ง Kick Off เปิดเทศกาล “Chiang Mai Pride 2026” หนุน พ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศฯ สุดคึกคัก-มากสีสัน


วันนี้ (17 พ.ค.) เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมกันสนับสนุนการสร้างสังคมที่เคารพความหลากหลายทางเพศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน–วิ่งเพื่อสุขภาวะ ความเสมอภาค และการรับรอง พ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ ที่สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภายใต้แนวคิด “Run for Gender Recognition Act” หรือ “วิ่งเพื่อการรับรองตัวตน” เพื่อสะท้อนพลังทางสังคมในการสนับสนุน “ร่างพระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศ” หรือ GEN ACT ซึ่งเป็นข้อเสนอภาคประชาชนที่มุ่งผลักดันการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ กิจกรรม “Run for Gender Recognition Act” ยังถือเป็นกิจกรรม Kick Off สำคัญของ Chiang Mai Pride 2026 เพื่อเปิดเดือนแห่ง Pride Month ของจังหวัดเชียงใหม่ และต่อยอดไปสู่กิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมประชาธิปไตย

Gender Recognition Act เป็นแคมเปญภาคประชาชนที่ผลักดัน “ร่างพระราชบัญญัติรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศ” เพื่อรับรองสิทธิของทุกคนในการกำหนดและได้รับการยอมรับในอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดร่างกฎหมาย อ่านสมุดปกขาว และร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ที่ GEN ACT

กิจกรรม “Run for Gender Recognition Act” จัดขึ้นบนเส้นทางหนองเขียว ระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายใน สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้างต่อความหลากหลาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมด้านสุขภาวะและวัฒนธรรมร่วมสมัย






