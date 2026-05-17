สายไฟชำรุดทำไฟไหม้บ้านเรือน 11 หลัง ผวจ.อุบลฯหน่วยงานรุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อุบลราชธานี-เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน 11 หลังคาในตำบลดอนมดแดง ผู้ว่าฯอุบลพร้อมหน่วยงานบรรเทาทุกข์เร่งรุดเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากสายไฟที่ใช้มานาน
เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้( 17 พ.ค.)ร.ต.อ.เจษฎา ชุมพล รองสารวัตรสอบสวน สภ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยบริเวณหน้าวัดบ้านแคน ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง และเพลิงได้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง ต้องการรถดับเพลิงสนับสนุนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นบ้านชุมชนบ้านไม้เก่า
หลังรับแจ้งได้ประสานหน่วยดับเพลิงจาก อบต.ในพื้นที่ และ เทศบาลนครอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กว่า 20 คันเข้าระงับเหตุ โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบลงได้ โดยไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต มีแต่บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย 11 หลังคาเรือน โดยเสียหายแบบหมดทั้งหลังจำนวน 9 หลัง และเสียหายบางส่วนอีก 2 หลัง
ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า เพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นมาจากชั้นที่ 2 ของบ้านเลขที่ 68 ก่อนจะลามไหม้บ้านที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งขณะเกิดเหตุมีลมพัดแรง ทำให้เพลิงลุกลามเป็นวงกว้าง โดยไหม้บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเสียหายรวมกันถึง 11 หลังคาเรือน
และจากการสอบถามนางเสถียร บับพิบูล อายุ 80 ปี ซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับบ้านต้นเพลิงเล่าว่า ได้กลิ่นเหม็นไหม้และเห็นควันไฟ ตอนแรกคิดว่าเป็นควันของฝุ่นที่ฟุ้งกระจายมาที่บ้าน พักเดียวผนังบ้านที่ถูกไฟไหม้ก็พังลงมา จึงรู้ว่าเกิดเพลิงไหม้ ตนจึงตะโกนเรียกลูกชายมาอุ้มตนออกมาจากบ้าน เพราะขาไม่ดีเดินเองไม่สะดวก ทำให้รอดตายอย่างหวุดหวิดจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ แต่ยังรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้น เพราะตนเองเป็นโรคหัวใจ แต่ก็ยังโชคดีที่ตนเองไม่ได้รับอันตราย สามารถออกมาจากบ้านได้ทันเวลา
หลังเกิดเหตุนายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทราบเรื่องได้ลงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เบื้องต้นได้ให้ชาวบ้านที่ประสบภัยทั้ง 11 หลัง ไปพักอาศัยอยู่ในวัดประจำหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับที่เกิดเหตุ และให้หน่วยงานท้องถิ่นประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยไปพลางก่อน
จากนั้นหน่วยงานท้องถิ่นจะได้เข้าสำรวจและรายงานความเสียหายให้จังหวัดทราบ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเหตุการณ์นี้ ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นได้รับรายงานอาจเกิดจากสายไฟในบ้านต้นเพลิง ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าและใช้งานมานานจนเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดไฟลัดวงจรและลุกไหม้ขึ้น ซึ่งจะได้ให้แผนกพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบ เพื่อยืนยันสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่ชัดเจนอีกครั้งต่อไปด้วย