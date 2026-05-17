ชาวบ้านบางปะกง รวมตัวค้านการก่อสร้างท่าเรือ-คลังน้ำมันในพื้นที่หวั่นซ้ำรอยเหตุ

ฉะเชิงเทรา - ชาวบ้านใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รวมตัวคัดค้านการก่อสร้างท่าเรือและคลังน้ำมันในพื้นที่ ม.1 ต.บางปะกง หวั่นเกิดเหตุอันตรายซ้ำรอยเหตุการณ์คลังก๊าซท้ายบ้าน ที่เคยเกิดอุบัติเหตุจนต้องอพยพหนีตายวุ่นเมื่อกว่า 10 ปีก่อน ชี้โครงการอยู่ใกล้ชุมชนเกินไป
วันนี้ ( 17 พ.ค.) ชาวบ้านใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวนกว่า 60 คนได้พากันไปรวมตัวที่หอประชุมโรงเรียนวัดบน “ประจงอนุสรณ์” เพื่อคัดค้านการก่อสร้างท่าเรือและคลังน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ ม.1 ต.บางปะกง อ.บางปะกง หลังก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังคัดค้านการทำ EIA เพื่อก่อสร้างท่าเรือและถังน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จนนำสู่การชะลอหรือแจ้งว่าจะยกเลิกโครงการ แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังไม่ไว้วางใจ
โดยมี แกนนำชาวบ้านร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือ และจุดก่อตั้งคลังน้ำมันว่าอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 200 เมตรเท่านั้น
นายสมเกียรติ ประกอบศรี อายุ 65 ปี ชาวบ้าน อ.บางปะกง บอกว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารถึงผู้คนที่ยังไม่ทราบความคืบหน้าของการเข้ามาก่อตั้งคลังเชื้อเพลิงและท่าเรือโดยรอบพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กำลังจะขยายกิจการเปลี่ยนจากคลังน้ำมันพืชให้กลายเป็นคลังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับชุมชน ซึ่งหวั่นว่าหากมีการก่อตั้งคลังน้ำมันในพื้นที่ อาจเกิดเหตุซ้ำรอยคลังก๊าซท้ายบ้านที่เคยเกิดอุบัติเหตุจนทำให้ผู้คนในพื้นที่ต่างต้องพากันอพยพหนีตายมาแล้วเมื่อกว่า 10 ปีก่อน
นายสมเกียรติ บอกว่าแม้เหตุการณ์ในครั้งนั้นจะไม่ถึงขั้นเกิดเป็นโศกนาฎกรรม แต่ภาพการอพยพผู้คนออกจากชุมชน ก็ยังถูกฝังอยู่ในจิตใจของผู้คนจนทำให้เกิดความหวาดระแวงมาถึงปัจจุบัน ซึ่งชาวบ้าน ยังคงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พิจารณาถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักก่อนอนุมัติให้มีการดำเนินโครงการในอนาคต
“ เราไม่ทราบว่าระบบป้องกันของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้าง แต่มันอยู่ใกล้เกินไป ชาวบ้านในพื้นที่จึงไม่มีใครยอมรับโครงการเปลี่ยนแปลงคลังน้ำมันและสร้างท่าเรือในครั้งนี้ อีกทั้งภายในคลังน้ำมันแห่งนี้ได้เก็บอะไรเอาไว้บ้างในปัจจุบันชาวบ้านก็ยังไม่เคยทราบแน่ชัด เพราะแม้แต่ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านจะเคยขอเข้าไปตรวจสอบ แต่ทางบริษัทก็ไม่ให้เข้า จึงเป็นสาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านไม่ไว้วางใจ อีกทั้งชาวบ้านยังสงสัยว่าอาจมีคลังน้ำมันอยู่ไบโอดีเซลอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว”
นายสมเกียรติ ซึ่งเป็นแกนนำชาวบ้านยังบอกว่าการรวมตัวของชาวบ้านในวันนี้ก็เพื่อเรียกร้องให้เจ้าของโครงการยุติหรือระงับการก่อสร้างไปก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านกว่า 300 ราย ได้ร่วมลงลายมือชื่อคัดค้านยื่นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จนนำมาสู่การชะลอหรือแจ้งว่าจะยกเลิกโครงการ แต่ชาวบ้านก็ยังไม่ไว้วางใจ